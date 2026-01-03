Почина героят на България от САЩ’94 или как европейските медии си спомниха за Димитър Пенев

Скръбната вест за смъртта на българската футболна легенда Димитър Пенев обиколи изданията из цяла Европа, като те не пропуснаха да изтъкнат неговата забележителна биография. Най-често на Стария континент Стратега от Мировяне е свързван с най-големия успех в родния футбол, а именно извеждането на България до четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 година.

“Футболът скърби: Димитър Пенев, легендарният селекционер на българския отбор, достигнал до полуфиналите на Мондиал 1994, почина”, гласи заглавието на италианския Corriere dello Sport. “Почина Димитър Пенев, легенда на българския футбол, на 80 години” е заглавието на испанския 20minutes.es, откъдето добавят, че той е чичо на друга родна легенда - Любослав Пенев.

От германския “Шпигел” го свързват най-вече с победата на България над Бундестима в САЩ’94. “Почина човекът, който шокира Германия на Световното първенство през 1994”, пишат оттам и допълват: “Победата на четвъртфинала на Мондиал 1994 над действащия шампион Германия беше най-големият успех във футболната история на България. Треньорът Димитър Пенев, който беше изключителна фигура още като играч, почина на 80 години”.

Колегите от швейцарския “Блик” пък написаха: “Герой за България от Световно първенство почина на 80 години” и уточняват: “Бившият български селекционер Димитър Пенев почина в събота на 80 години след дълго боледуване. Той сензационно изведе България до полуфиналите на Мондиала през 1994 година и беше почетен в своята родина като Треньор №1 на ХХ век”.

“Траур: българската футболна легенда Димитър Пенев почина на 80 години. Бившият защитник и селекционер на българския национален тим, който изведе селекцията до топ 4 на Мондиал 1994, почина в събота на 80-годишна възраст”, пише унгарският nemzetisport.hu.

“Една легенда си отиде: траур за Треньора на XX век”, пишат от австрийския Kurier, откъдето поясняват: “Димитър Пенев изведе България до полуфиналите на Световното първенство през 1994 година. Като футболист той участва на три Мондиала”.

Снимки: Sportal.bg