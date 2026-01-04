Бай Добри: Нямам друг живот, този стадион трябва да се казва "Димитър Пенев"

Легендарният домакин на ЦСКА - Добри Димов, който е в клуба повече от 40 години, предложи новият стадион на "червените" да се казва "Димитър Пенев".

“Това е човек с главно Ч. Човек, Димитър Пенев. Това е човек, който ако се роди, няма да може да се очува. Това е човекът, който няма кой да го мрази, да каже лоша дума за него. Той няма омраза.

Той не може да се промени. Той е Димитър Пенев. Единствен.

Целият ми живот е свързан с него. Нямам друг живот. Това е. Малко е стадионът да се казва Димитър Пенев, но този стадион трябва да се казва Димитър Пенев. Поне според мен. Но си има собственици, договори", заяви бай Добри пред Sportal.bg.