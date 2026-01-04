Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Бай Добри: Нямам друг живот, този стадион трябва да се казва "Димитър Пенев"

Бай Добри: Нямам друг живот, този стадион трябва да се казва "Димитър Пенев"

  • 4 яну 2026 | 13:58
  • 5197
  • 1

Легендарният домакин на ЦСКА - Добри Димов, който е в клуба повече от 40 години, предложи новият стадион на "червените" да се казва "Димитър Пенев".

“Това е човек с главно Ч. Човек, Димитър Пенев. Това е човек, който ако се роди, няма да може да се очува. Това е човекът, който няма кой да го мрази, да каже лоша дума за него. Той няма омраза.

Той не може да се промени. Той е Димитър Пенев. Единствен.

Целият ми живот е свързан с него. Нямам друг живот. Това е. Малко е стадионът да се казва Димитър Пенев, но този стадион трябва да се казва Димитър Пенев. Поне според мен. Но си има собственици, договори", заяви бай Добри пред Sportal.bg.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ясен Петров се завърна в българския футбол

Ясен Петров се завърна в българския футбол

  • 4 яну 2026 | 13:22
  • 5618
  • 7
Севлиево се подсили с юноша на Левски

Севлиево се подсили с юноша на Левски

  • 4 яну 2026 | 12:37
  • 1720
  • 2
Вальо Михов за Пенев: Голям човек! Много мръсотии му направиха, а той сътвори чудо

Вальо Михов за Пенев: Голям човек! Много мръсотии му направиха, а той сътвори чудо

  • 4 яну 2026 | 12:25
  • 6864
  • 9
ЦСКА промени програмата заради кончината на Димитър Пенев

ЦСКА промени програмата заради кончината на Димитър Пенев

  • 4 яну 2026 | 12:09
  • 4096
  • 2
Веласкес каза какво се случва с трансферите и разкри основната цел на Левски през зимата

Веласкес каза какво се случва с трансферите и разкри основната цел на Левски през зимата

  • 4 яну 2026 | 11:53
  • 12598
  • 17
Гицов стана треньор в елита на Турция

Гицов стана треньор в елита на Турция

  • 4 яну 2026 | 11:21
  • 6098
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

  • 4 яну 2026 | 14:12
  • 4007
  • 8
Лийдс 0:0 Манчестър Юнайтед

Лийдс 0:0 Манчестър Юнайтед

  • 4 яну 2026 | 13:42
  • 2859
  • 0
Веласкес каза какво се случва с трансферите и разкри основната цел на Левски през зимата

Веласкес каза какво се случва с трансферите и разкри основната цел на Левски през зимата

  • 4 яну 2026 | 11:53
  • 12598
  • 17
Ясен Петров се завърна в българския футбол

Ясен Петров се завърна в българския футбол

  • 4 яну 2026 | 13:22
  • 5618
  • 7
Хулио Веласкес: Взехме си довиждане с капитана

Хулио Веласкес: Взехме си довиждане с капитана

  • 4 яну 2026 | 11:05
  • 15290
  • 10