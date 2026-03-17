"Епизод V" на "Огоста": Орела обяви целта пред Монтана

Монтана представи официално Атанас Атанасов за старши треньор, като варненският специалист поема тима от "Огоста" за пети път в своята кариера. Досегашният асистент Дилян Иванов, който водеше тима срещу Черно море през уикенда, запазва своя пост. Същото се отнася и за наставника на вратарите Димитър Атанасовски.

"Целта е да спасим отбора от изпадане. И мисля, че е постижима. Всичко в тази битка ще се реши в плейофите", заяви Орела при своето представяне в Северозападния град.

Той има и два сезон като футболист на Монтана през 90-те години на миналия век. Орела застава на мястото на тръгналия си грък Акис Вавалис, който пък замени Анатоли Нанков по Коледа. Толята от своя страна зае позицията на Танчо Калпаков в началото на сезона. През есента пък Атанасов водеше Добруджа, след което беше заменен от Ясен Петров - Джанини.