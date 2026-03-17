Лудогорец поздрави Игор Тиаго

Лудогорец публикува специален пост в социалните мрежи, с който поздрави Игор Тиаго за повиквателната му за националния отбор на Бразилия. Нападателят на Брентфорд, който има български паспорт, ще води атаката на “селесао” в предстоящите контроли с Франция и Хърватия. “Успех, Тиаго”, написаха от Лудогорец и публикуваха снимка на футболиста с екипа на тима.

24-годишният бразилец изкара сезон и половина при разградчани, в които записа 55 мача за първия отбор и 4 двубоя за дубъла. Общо Тиаго се разписа 24 пъти и направи 12 асистенции с екипа на “орлите” във всички турнири, като след това беше продаден на Брюж.