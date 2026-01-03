Популярни
  Sportal.bg
  БГ Футбол
  3. Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

  • 3 яну 2026 | 16:12
  • 6796
  • 2

Любослав Пенев, който продължава да се бори за живота си в германска клиника, намери сили, за да се прости със своя чичо Димитър. Треньор №1 на България за XX век си отиде от този свят на 80-годишна възраст по-рано днес.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев
Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

"Чичо,

днес болката е тиха, но дълбока. Загубих човек, който беше моята опора, моят пример и моята сила през целия ми път.

Ти ще останеш в историята на българския футбол като велик футболист и треньорът Димитър Пенев, който подари на България най-радостния ѝ миг.

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

За мен обаче ти беше преди всичко чичо – мъдрост, вяра и подкрепа, които винаги носех със себе си.

В този тежък момент на раздяла болката от загубата ти е безмерна, но ще продължа да пазя името и уроците ти с чест.

Джони Велинов за Димитър Пенев: Футболът беше неговият живот, но човечността му беше това, което го правеше истински велик
Джони Велинов за Димитър Пенев: Футболът беше неговият живот, но човечността му беше това, което го правеше истински велик

Поклон пред светлата ти памет. Почивай в мир, ЧИЧО!", написа Ел Голеадор в социалните мрежи.

