  Sportal.bg
  ЦСКА
  ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

  4 яну 2026 | 14:12
Строящата се в момента база за детско-юношеската школа на ЦСКА ще бъде скръстена на легендарния футболист и треньор Димитър Пенев, който си отиде вчера от този свят на 80 годишна възраст. Новината бе съобщена от клуба, а мотировката е, че именно той е дал път във футбола на куп таланти, които на по-късен етап се превръщат в световни звезди.

"Академията на ЦСКА ще носи името „Димитър Пенев“

Армейци,

Има личности, които оставят незаличима следа в живота ни. Димитър Пенев бе такъв – символ на армейския дух, манталитет на победител и на непреходните ценности, които ЦСКА отстоява вече близо 8 десетилетия.

В знак на преклонение пред неговия принос към институцията ЦСКА, клубът взе официално решение бъдещата детско-юношеска Академия на клуба да носи името „Димитър Пенев“.

Причината е ясна – става дума за човека, който в най-пълна степен символизира умението, волята и вярата в откриването и шлифоването на футболния талант. Без преувеличение, именно той е фигурата, която даде път на най-великото поколение на българския футбол, в това число и на някои от най-легендарните футболисти на ЦСКА.

Решението ни е заредено със символ, но и обещание – точно на това място ще се раждат бъдещите ни шампиони. Академия ЦСКА е в процес на проектиране и изграждане, но много скоро ще стане реалност и ще даде шанс на нашите деца да реализират в най-пълна степен своите умения, талант и мечти.

Вярваме, че именно заветът на най-великия български футболен Стратег, ще е необходимата мотивация за бъдещите ни поколения да преследват върховете на българския и световния футбол.

Името Димитър Пенев завинаги ще остане международен стандарт за създаване на футболни таланти, но и за истински личности!", гласи мотировката на ръководството.

Снимки: Владимир Иванов

