  Sportal.bg
  Манчестър Сити
  • 17 март 2026 | 07:48
Има ли обратен път за Сити или Реал ще ликува на "Етихад"?

Манчестър Сити ще опита да направи невъзможното в реванша срещу Реал Мадрид и да обърне общия развой на сблъсъка, след като загуби миналата седмица първия мач с 0:3. Сега предстои ответен мач на "Етихад", като той е в днешния 17-и март (вторник) от 22:00 часа българско време.

Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид

Поражението преди седмица на "Бернабеу" в известен смисъл бе изненадващо, тъй като "гражданите" си проправиха път към 1/8-финалите след директно класиране, финиширайки в топ 8 на основната схема, докато "кралете" бяха принудени да минат през преизподнята на плейофния кръг. Там 15-кратните носители на "ушатата" минаха през две инфарктни победи срещу Бенфика, гарнирани с невиждан отдавна расистки скандал и стигнаха до битките от осминафиналната фаза.

Гуардиола: Нямам конкретен план, но знам, че можем да направим този обрат

Манчестър Сити идва след колеблива форма в последните си пет мача, записвайки две победи, два равни мача и едно поражение. "Гражданите" завършиха наравно с Уест Хам (1:1) в последния си мач от Премиър лийг на 14.03.2026 г. Отборът на Пеп Гуардиола постигна победа срещу Нюкасъл (1:3) във ФА Къп на 07.03.2026 г., завърши наравно с Нотингам Форест (2:2) в Премиър лийг на 04.03.2026 г. и победи Лийдс (0:1) на 28.02.2026 г.

Арбелоа: Искам да видя онзи Реал Мадрид от първия мач

Реал Мадрид демонстрира впечатляваща форма, с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. "Белите" разгромиха Елче (4:1) в Ла Лига на 14.03.2026 г., а преди това записаха победа като гост срещу Селта (1:2) на 06.03.2026 г., но преди това претърпя изненадваща загуба от Хетафе (0:1) на 02.03.2026 г. В Шампионската лига "кралете" победиха Бенфика (2:1) на 25.02.2026 г.

Ерлинг Холанд продължава да бъде основната офанзивна заплаха за Манчестър Сити. Норвежкият нападател демонстрира забележителна резултатност през целия сезон, като неговата физическа мощ и инстинкт за гол го правят изключително опасен за всяка защита. В първия мач срещу Реал Мадрид Холанд не успя да се разпише, но на собствен терен той ще търси реванш. Неговата способност да се откъсва от защитниците и да завършва с минимален брой докосвания го прави ключов фактор за шансовете на "гражданите" да обърнат резултата. От другата страна, Винисиус Жуниор е звездата на Реал Мадрид, който с невероятната си скорост и технически умения създава постоянни проблеми за противниковите защити. Бразилският крило беше в основата на убедителната победа в първия мач, демонстрирайки защо е един от най-опасните футболисти в света. Неговите пробиви по левия фланг и способността му да преодолява защитници в индивидуални двубои го правят изключително труден за спиране. В отсъствието на контузения Килиан Мбапе, Винисиус поема още по-голяма отговорност за атаките на "кралския клуб".

Анчелоти е уверен в удължаването на договора си и каза защо не иска Неймар

Николов и Попов резерви при загуба на Корона

Райо изтръгна точката от Леванте в добавеното време

Игор Тиаго отпразнува повиквателната с гол, но Брентфорд допусна частичен обрат срещу Уулвс

Фиорентина остана над чертата след бой по пропадащия Кремонезе

Канада показа екипите, с които ще играе на домакинския Мондиал 2026

Столичен сблъсък за ценни точки в "Надежда"

Има ли воля Спортинг за велик обрат или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

Бившата лудогорска перла Игор Тиаго с повиквателна от Анчелоти, Неймар няма да играе за Бразилия

Арсенал и Байер решват всичко днес

