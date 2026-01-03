Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Фенове на ЦСКА се събраха пред "Армията", за да почетат Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 20:26
Десетки фенове на ЦСКА се събраха тази вечер пред възпоменателния кът в памет на Димитър Пенев, който си отиде от този свят по-рано днес на 80-годишна възраст. От клуба поставиха няколко снимки на Стратега от Мировяне пред главния вход на реконструиращия се стадион "Българска армия", където привържениците оставиха цветя, шапки и шалове в знак на уважение към легендарния футболист и треньор.

От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА
Пената завинаги ще остане символ на червената идея - като играч има 329 мача за "армейците", с които печели 7 шампионски титли и 5 Купи на Съветската армия, а два пъти е избиран за Футболист №1 на страната. Като наставник и помощник-треньор той е част от едни от най-славните европейски вечери в историята на ЦСКА - отстраняването на Нотингам Форест и Ливърпул и достигането до полуфинал за КЕШ през 1982 г., както и полуфинала за КНК през 1989 г.

Иван Велчев за Димитър Пенев: Най-истинският армеец, обичан от всички
Сред феновете, които бяха дошли пред "Армията", беше и лидерът на сектор "Г" Иван Велчев-Кюстендилеца.

