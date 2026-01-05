Популярни
БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
Бойко Величков: Чухме признания от футболните му синове, в ЦСКА трябва да продължим делото на Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 11:03
Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков пристигна днес на стадион "Васил Левски", за да се сбогува с легендата на "червените" и българския футбол Димитър Пенев, който почина преди два дни.

"Последните новини, откакто тази новина е факт, чухме страшно много изрази за това какъв човек е най-вече. Какъв професионалист е. Чухме изрази, които, за съжаление, са истина в огромна степен. Чухме признания от футболните му синове за това какво е направил за тях. За равносметката като футболни резултати, какво високо ниво е постигнал. И не на последно място - неговата доброта.

Увереността в себе си и вярата в младите играчи, на които даде път. Търпението, с което ги изгради, за да станат световни звезди. Това е изводът, който можем да направим в момент, в който се оплакваме, че нямаме достатъчно добри млади играчи.

Смятам, че решението за това Академията да носи името е заслужено и символично. Тази символика е много важна да бъде изплетена в символите на ЦСКА и да бъде продължено неговото дело в работата към младите играчи", пожела си Бойко Величков.

