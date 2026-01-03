Министерството на младежта и спорта: Димитър Пенев бе обичан и почитан от всички, защото бе истински

От Министерството на младежта и спорта се преклониха пред паметта на Димитър Пенев, който по-рано днес напусна този свят на 80-годишна възраст.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

"Днес българският футбол загуби една от най-големите си легенди. Отиде си Димитър Пенев – човекът, който накара цяла България да мечтае, да вярва и да се гордее.

Като футболист той беше лидер и боец на терена, символ на сила, характер и отдаденост, уважаван от съотборници и съперници.

От БФС: Почивай в мир, Старши!

Със същото голямо сърце и любов към играта по-късно застана и край тъчлинията, но като треньор. Под негово ръководство националният ни отбор достигна най-високия си връх и завинаги вписа името на България в световната футболна история.

Димитър Пенев бе обичан и почитан от всички, защото бе истински.

Поклон пред паметта му.

Съболезнования на близките, семейството и всички, които го носеха в сърцето си", написаха от ММС.