Министерството на младежта и спорта: Димитър Пенев бе обичан и почитан от всички, защото бе истински

  • 3 яну 2026 | 16:03
  • 438
  • 0

От Министерството на младежта и спорта се преклониха пред паметта на Димитър Пенев, който по-рано днес напусна този свят на 80-годишна възраст.

"Днес българският футбол загуби една от най-големите си легенди. Отиде си Димитър Пенев – човекът, който накара цяла България да мечтае, да вярва и да се гордее.

Като футболист той беше лидер и боец на терена, символ на сила, характер и отдаденост, уважаван от съотборници и съперници.

Със същото голямо сърце и любов към играта по-късно застана и край тъчлинията, но като треньор. Под негово ръководство националният ни отбор достигна най-високия си връх и завинаги вписа името на България в световната футболна история.

Димитър Пенев бе обичан и почитан от всички, защото бе истински.

Поклон пред паметта му.

Съболезнования на близките, семейството и всички, които го носеха в сърцето си", написаха от ММС.

