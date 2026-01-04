ЦСКА промени програмата заради кончината на Димитър Пенев

ЦСКА внесе корекции в програмата си заради кончината на легендарния футболист и треньор Димитър Пенев. "Червените" ще проведат 15-минутно открито занимание не в понеделник, а във вторник. Преди това треньорът Христо Янев ще даде пресконференция.

"Поради кончината на Димитър Пенев и поклонението пред великата ни легенда, което ще се проведе утре (5 януари) от 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, първото открито занимание на представителния тим на ЦСКА за 2026 г. бе насрочено за вторник, 6 януари.

То ще се проведе на клубната база в Панчарево и ще стартира в 15:00 ч., като първите 15 минути ще са отворени за представители на медиите.Преди това – в 14:30 ч., старши треньорът на ЦСКА Христо Янев ще отговори на журналистически въпроси", се казва в съобщението на клуба.