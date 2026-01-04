Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА промени програмата заради кончината на Димитър Пенев

ЦСКА промени програмата заради кончината на Димитър Пенев

  • 4 яну 2026 | 12:09
  • 1736
  • 0
ЦСКА промени програмата заради кончината на Димитър Пенев

ЦСКА внесе корекции в програмата си заради кончината на легендарния футболист и треньор Димитър Пенев. "Червените" ще проведат 15-минутно открито занимание не в понеделник, а във вторник. Преди това треньорът Христо Янев ще даде пресконференция.

"Поради кончината на Димитър Пенев и поклонението пред великата ни легенда, което ще се проведе утре (5 януари) от 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, първото открито занимание на представителния тим на ЦСКА за 2026 г. бе насрочено за вторник, 6 януари.

То ще се проведе на клубната база в Панчарево и ще стартира в 15:00 ч., като първите 15 минути ще са отворени за представители на медиите.Преди това – в 14:30 ч., старши треньорът на ЦСКА Христо Янев ще отговори на журналистически въпроси", се казва в съобщението на клуба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Почина героят на България от САЩ’94 или как европейските медии си спомниха за Димитър Пенев

Почина героят на България от САЩ’94 или как европейските медии си спомниха за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 22:32
  • 8731
  • 5
Чернев пропусна лудо равенство на Ещрела срещу Брага

Чернев пропусна лудо равенство на Ещрела срещу Брага

  • 3 яну 2026 | 22:31
  • 1887
  • 0
Фенове на ЦСКА се събраха пред "Армията", за да почетат Димитър Пенев

Фенове на ЦСКА се събраха пред "Армията", за да почетат Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 20:26
  • 7092
  • 3
Локомотив (Пд) задържа юношески национал

Локомотив (Пд) задържа юношески национал

  • 3 яну 2026 | 20:03
  • 3014
  • 0
Фратрия ще се подготвя в Турция

Фратрия ще се подготвя в Турция

  • 3 яну 2026 | 19:12
  • 2694
  • 0
ЦСКА: Легендите не умират!

ЦСКА: Легендите не умират!

  • 3 яну 2026 | 18:31
  • 2190
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес каза какво се случва с трансферите и разкри основната цел на Левски през зимата

Веласкес каза какво се случва с трансферите и разкри основната цел на Левски през зимата

  • 4 яну 2026 | 11:53
  • 6460
  • 7
Хулио Веласкес: Взехме си довиждане с капитана

Хулио Веласкес: Взехме си довиждане с капитана

  • 4 яну 2026 | 11:05
  • 9958
  • 4
Вальо Михов за Пенев: Голям човек! Много мърсотии му направиха, а той сътвори чудо

Вальо Михов за Пенев: Голям човек! Много мърсотии му направиха, а той сътвори чудо

  • 4 яну 2026 | 12:25
  • 2005
  • 2
Ивайло Чочев: Бих заменил всяка една индивидуална награда за титлата

Ивайло Чочев: Бих заменил всяка една индивидуална награда за титлата

  • 4 яну 2026 | 08:39
  • 6460
  • 6
Очаквайте на живо: Локо Пд в опит да се доближи до челната тройка в Sesame НБЛ

Очаквайте на живо: Локо Пд в опит да се доближи до челната тройка в Sesame НБЛ

  • 4 яну 2026 | 12:02
  • 542
  • 2
Лийдс и Груев срещу непредсказуемия Юнайтед

Лийдс и Груев срещу непредсказуемия Юнайтед

  • 4 яну 2026 | 06:36
  • 4834
  • 4