  3. Удостоиха посмъртно Димитър Пенев с титлата „Доктор хонорис кауза“ на Колежа по туризъм в Благоевград

Удостоиха посмъртно Димитър Пенев с титлата „Доктор хонорис кауза“ на Колежа по туризъм в Благоевград

  • 10 яну 2026 | 12:20
  • 302
  • 0

Треньор №1 на ХХ век у нас Димитър Пенев бе удостоен посмъртно с титлата „Доктор хонорис кауза“ на Колежа по туризъм в Благоевград, информира struma.bg. Новината потвърди президентът на висшето учебно заведение проф. д-р Васил Жечев, който бе в отлични приятелски взаимоотношения с наставника на героите от САЩ 94’.

Пламен Марков: Станах от ЦСКА заради футболисти като Димитър Пенев
Пламен Марков: Станах от ЦСКА заради футболисти като Димитър Пенев

„Димитър Пенев е член на Настоятелството на Колежа от преместването му в Благоевград през 2009 г., когато бях избран за ректор. Решението на университетското ръководство бе единодушно. Неговата дейност се състоеше в популяризирането на нашия ВУЗ сред спортистите, отборите и обществеността, защото Димитър Пенев беше ярка фигура и будеше уважение навсякъде. Участваше във всички благородни инициативи, свързани със Съюза на слепите, спортни мероприятия и обществени прояви“, разказа проф. Жечев. Познанството му със Стратега от Мировяне датира от края на 1998 година, когато възниква покрай близостта им с бившия президент на БФС и БОК Иван Славков. Тогава Жечев бе зам. председател на Асоциацията на олимпийските клубове в България и преподавател в ЮЗУ „Н. Рилски“.

Ексшефът на българските футболни рефери се съгласи да разкаже и весел епизод от познанството си с колоритния бивш състезател и треньор на трикольорите. „През тези 16 години, откакто се знаем, не е минал месец без да сме се виждали поне 2 пъти. Дали ще бъде в София, дали в Благоевград, същото важи и за Краси Борисов. Когато бях шеф на съдиите, Димитър Пенев винаги гостуваше на нашите семинари, защото е легенда и имаше положително отношение към съдийството и знаеше какво да им каже. Чувството му за хумор не се нуждае от реклама. Спомням си как веднъж големият голмайстор на България Петър Жеков бе подхвърлил – стига с тоя Пенев, трудно му е да говори, изказва се неподготвен… Отговорът на Пенев беше кратък: „Не знам дали мога да говоря, но когато през 1969 година Жеков тръгна за Париж да взима „Златната обувка“, попита как е на френски мерси“. Това е достатъчно.

Бог да го прости, велика личност беше“, завърши проф. В. Жечев.

