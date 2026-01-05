Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично! Благодаря ти за всичко

Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично! Благодаря ти за всичко

  • 5 яну 2026 | 18:50
  • 10946
  • 3

Любослав Пенев си взе последно сбогом със своя ментор и чичо Димитър Пенев, който почина на 80-годишна възраст на 3 януари. Легендарният нападател на ЦСКА и България не успя да присъства на поклонението пред тленните останки на великия треньор, което се проведе днес на Националния стадион "Васил Левски", тъй като се лекува от онкологично заболяване в германска клиника. 

"Сбогом, Чичо. Прости ми, че не успях да те изпратя лично и да бъда редом с целия велик български отбор, който ти създаде, за да обединиш в радостта й цяла България. Благодаря ти за всичко. Завинаги в сърцата ни. Почивай в мир", се казва в изявление във Фейсбук страницата на Любослав Пенев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Марица (Пд) започна подготовка с 22-ма футболисти

Марица (Пд) започна подготовка с 22-ма футболисти

  • 5 яну 2026 | 19:22
  • 393
  • 0
Дунав чака чужденец

Дунав чака чужденец

  • 5 яну 2026 | 19:11
  • 487
  • 0
"Акулите" освободиха бивши нападатели на Левски и ЦСКА

"Акулите" освободиха бивши нападатели на Левски и ЦСКА

  • 5 яну 2026 | 18:47
  • 1659
  • 0
Локо (Сф) с нов спортен директор и нов треньор от Левски

Локо (Сф) с нов спортен директор и нов треньор от Левски

  • 5 яну 2026 | 18:24
  • 4072
  • 2
Спряган за ЦСКА се сбогува с клуба си

Спряган за ЦСКА се сбогува с клуба си

  • 5 яну 2026 | 18:16
  • 4010
  • 6
Васил Петров се завърна в Спартак (Варна)

Васил Петров се завърна в Спартак (Варна)

  • 5 яну 2026 | 18:10
  • 669
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

  • 5 яну 2026 | 16:12
  • 29547
  • 18
Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

  • 5 яну 2026 | 15:20
  • 30507
  • 37
България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 39876
  • 58
Здрава битка в Самоков

Здрава битка в Самоков

  • 5 яну 2026 | 19:15
  • 4101
  • 2
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 44144
  • 61