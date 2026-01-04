Популярни
Вальо Михов за Пенев: Голям човек! Много мърсотии му направиха, а той сътвори чудо

  • 4 яну 2026 | 12:25
  • 2048
  • 2

Един от бившите президенти на ЦСКА и БФС - Валентин Михов, разказа пред "Нова телевизия" част от спомените си за големия футболист, треньор и човек Димитър Пенев, който почина на 80-годишна възраст.

Михов, който като млад е тренирал в детско-юношеската школа на "червените", разкри, че определени хора са правили много мърсотии на Пенев, но той отговарял с добро и в крайна сметка е сътворил чудото "САЩ 94".

"От 17-годишна възраст, живеехме заедно в кв. Изток. Бях щастлив като юноша на ЦСКА, след мач да се кача в колата на Пената или Жеков, велики. Тъжим много. Сещаме се с големите, когато ги загубим, преди това сме всеки срещу всеки. Плановете ни бяха да възобновим клуба на ветераните, говорихме за това преди Нова година“, започна Вальо Михов.

"Димитър Пенев е много голям. Верен приятел. Верен. И когато искаха да го изкарат нещо, сипваше по чаша винце, слагаше плодове е него. Остана си човек. Спокоен, не съм чул никога да обиди някого. Всеки път, видя ли го и се усмихвам.

Много мръсотии му правеха и преди да заминат `94 година. Искаха да го сменят, после го целуваха. Тогава аз си хвърлих оставката, защото ни направиха същата мръсотия, имаше ръководители тогава във футбола. Пената устоя и направи чудото с момчетата. След това той остана скромен. Той сътвори чудо.

Има много хумор в неговите изказвания, изобличаваше, имаше ирония, беше дълбок в изказа си. Много моменти имам с него. Онова, което изживяхме на „Парк де Пренс“, надали някой ще го изживее пак, такова щастие. Заедно с тези момчета, които бяха всички в големи отбори, да ги пречупиш, да ги направиш да бъдат заедно, но той ги направи. Така се стигна до този успех, с такъв треньор, с такива футболисти“, каза още Валентин Михов.

"Голям човек, с голяма душевност, трябва да направим нещо като българи за него. Възпитанието и уважението трябва да е над всичко. Трябва да имаме нещо кръстено на него, стадион, база, трибуна“, призова Вальо Михов.

