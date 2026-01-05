Мартин Петров: С две ръце съм, за да се кръсти новия стадион на Димитър Пенев

Мартин Петров заяви, че българският спорт е загубил един добър човек в лицето на Димитър Пенев. Бившият национал бе категоричен, че новият стадион трябва да носи неговото име.

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

"Спомените са доста. Той ми даде път и всичко в моята кариера тръгна от него. Българският спорт загуби един добър човек. Винаги усмихнат. Не знам дали този човек бе мразен от някого. Нека винаги си представяме усмивката му. Той е велик.



Аз съм с двете ръце, за да се кръсти новия стадион на ЦСКА на неговото име. Според мен това е съвсем нормално решение", заяви Мартин Петров.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев