БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
Мартин Петров: С две ръце съм, за да се кръсти новия стадион на Димитър Пенев

  5 яну 2026 | 10:31
  • 297
  • 0

Мартин Петров заяви, че българският спорт е загубил един добър човек в лицето на Димитър Пенев. Бившият национал бе категоричен, че новият стадион трябва да носи неговото име.

"Спомените са доста. Той ми даде път и всичко в моята кариера тръгна от него. Българският спорт загуби един добър човек. Винаги усмихнат. Не знам дали този човек бе мразен от някого. Нека винаги си представяме усмивката му. Той е велик.

Аз съм с двете ръце, за да се кръсти новия стадион на ЦСКА на неговото име. Според мен това е съвсем нормално решение", заяви Мартин Петров.  

Снимки: Борислав Трошев

