  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Бончо Генчев: При Димитър Пенев нямаше зла мисъл

  • 8 яну 2026 | 16:59
  • 582
  • 0
Легендата на българския футбол Бончо Генчев си припомни миговете с Димитър Пенев, който ни напусна на 3-и януари на 80-годишна възраст.  

“Много добър човек, много искрен, почтен. Открит, прям. При него не съм забелязал някаква зла мисъл. Много добър и благ човек. Беше много благ човек”, заяви Генчев за „Дарик радио“.

“Какъв подход имаше към хората, към работата си. Начинът, по който успяваше да се изрази, да влезе в теб и измъкваше максималното от всеки един футболист. Беше пресметлив и успяваше по негов начин да направи максимума. Той е добър човек, но е такъв, който умееше и знаеше как да влезе под кожата ти”, добави той.

