Шок на "Тича"! Пламен Илиев напусна Черно море

Титулярният вратар на Черно море Пламен Илиев изненадващо обяви, че напуска клуба. 34-годишният страж пристигна на "Тича" през лятото на 2024 година след три сезона в румънския футбол с екипите на Динамо (Букурещ), Херманщат и Университатя (Клуж).

Той записа общо 60 мача за варненци, 18 от които през настоящата кампания. Илиев беше титуляр през по-голямата част от сезона за "моряците", но в последните две срещи от efbet Лига остана резерва за сметка на Кристиан Томов.

Черно море разпечата противниковата врата след 335 минути "суша"

"Считано от днес вече не съм футболист на Черно море - решение, което взех изцяло и единствено по мое желание. Благодаря на моите съотборници и успех!", написа Илиев в "Инстаграм".