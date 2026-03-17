  3. Шок на "Тича"! Пламен Илиев напусна Черно море

  • 17 март 2026 | 16:22
  • 1666
  • 3
Титулярният вратар на Черно море Пламен Илиев изненадващо обяви, че напуска клуба. 34-годишният страж пристигна на "Тича" през лятото на 2024 година след три сезона в румънския футбол с екипите на Динамо (Букурещ), Херманщат и Университатя (Клуж).

Той записа общо 60 мача за варненци, 18 от които през настоящата кампания. Илиев беше титуляр през по-голямата част от сезона за "моряците", но в последните две срещи от efbet Лига остана резерва за сметка на Кристиан Томов.

"Считано от днес вече не съм футболист на Черно море - решение, което взех изцяло и единствено по мое желание. Благодаря на моите съотборници и успех!", написа Илиев в "Инстаграм".

