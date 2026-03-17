Локомотив (Сф) 0:0 Септември (Сф), Ники Кръстев спаси воле на Спас Делев

Локомотив (София) и Септември (София) играят при 0:0 в отложен мач от efbet Лига, който е от програмата на XXII кръг на шампионата. Началото беше дадено в 18:00 часа.

Стартовите състави:

Локомотив (София): 99. Мартин Величков, 14. Ангел Лясков, 5. Ерол Дост, 22. Реян Даскалов, 91. Райън Бидунга, 31. Красимир Станоев, 42. Никола Нейчев, 64. Доминик Янков, 7. Спас Делев, 29. Анте Аралица, 77. Кауе Карузо.

Септември (София): 12. Николай Кръстев, 33. Галин Иванов, 4. Мартин Христов, 15. Доминик Ивкич, 26. Валантайн Озорнвафор, 3. Себастиян Уейд, 5. Йоан Бауренски, 13. Кубрат Йонашчъ, 10. Стефан Стоянович, 17. Николас Фонтейн, 9. Бертран Фурие.