OЧАКВАЙТЕ: Владо Николов гост в "Block Out"
  Спартак (Варна)
  2. Спартак (Варна)
Пламен Марков: Станах от ЦСКА заради футболисти като Димитър Пенев

  • 8 яну 2026 | 14:45
  • 125
  • 0
Бившият селекционер на България - Пламен Марков, си припомни за Димитър Пенев, който си отиде от този свят в събота (3 януари) на 80-годишна възраст.  

"Станах от ЦСКА заради футболисти като Якимов, Никодимов, Цанев, Жеков и Пенев. Той беше една от емблемите на този отбор на ЦСКА. В моята стая в Севлиево стените бяха облепени със снимки на ЦСКА. Пенев като капитан много подкрепяше мен и Цецо Йончев, с когото бяхме в една стая”, сподели Марков за "Дарик радио".

"Той не беше много висок, но знаеше кога и как да скочи, за да надскочи по-високи нападатели от него. Това не се учи, то е вродено. Този усет се пренесе и в кариерата му като треньор”, говори Марков за играта на Димитър Пенев като футболист. 

