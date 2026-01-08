Пламен Марков: Станах от ЦСКА заради футболисти като Димитър Пенев

Бившият селекционер на България - Пламен Марков, си припомни за Димитър Пенев, който си отиде от този свят в събота (3 януари) на 80-годишна възраст.

"Станах от ЦСКА заради футболисти като Якимов, Никодимов, Цанев, Жеков и Пенев. Той беше една от емблемите на този отбор на ЦСКА. В моята стая в Севлиево стените бяха облепени със снимки на ЦСКА. Пенев като капитан много подкрепяше мен и Цецо Йончев, с когото бяхме в една стая”, сподели Марков за "Дарик радио".

"Той не беше много висок, но знаеше кога и как да скочи, за да надскочи по-високи нападатели от него. Това не се учи, то е вродено. Този усет се пренесе и в кариерата му като треньор”, говори Марков за играта на Димитър Пенев като футболист.