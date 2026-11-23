Инфантино планирал да продаде правата на Световното за почти 100 години

Неосъществената инициатива на Джани Инфантино „ФИФА Форъуърд Ентърпрайз“ (ФФЕ) е можела да заложи търговските права на световния футбол за период до 96 години, като същевременно отдели до 5% от мултимилиардния капитал на проекта за бонуси на мениджмънта. Това разкриват вътрешни документи, до които достъп е получил вестник „Гардиън“.

Непубликувана до момента комуникация между Международната футболна федерация (ФИФА) и основния инвестиционен партньор „Трайв Кепитъл“ разкрива неизвестни подробности около опита за приватизация на най-ценните активи в играта. Документите, изготвени броени дни преди финала на Световното първенство през юли, очертават стратегия за извличане на печалби от растящите търговски приходи на спорта за близо едно столетие напред. Разкритията идват в момент, когато Инфантино се стреми към преизбиране за четвърти мандат на президентския пост през март, като остава основен фаворит за позицията.

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Вътрешен доклад на ФИФА за оценка на риска от 17 юли, създаден като една от финалните стъпки преди парафирането на споразумението, описва мащаба на сделката. В документа се посочва, че проектът предвижда създаването на търговско дъщерно дружество, към което да бъдат прехвърлени всички комерсиални права за събитията на световната централа за срок от 96 години.

Друг меморандум от следващия ден, детайлизиращ параметрите по договора с „Трайв“, уточнява, че схемата е щяла да действа чрез автоматично подновяеми 12-годишни лицензионни цикли до достигане на максималния таван от 96 години. Според текста ФИФА е трябвало да запази 51 процента собственост „за вечни времена“.

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Особено внимание привлича наличието на изключително щедър „план за стимулиране на ръководството“. Първото му споменаване е в предварителен документ на „Трайв“ от 17 юли, където начинанието е кодово назовано „Проект Бокс“. Предвидено е било заделянето на до 5% от акциите на ФФЕ като бонусен фонд за управляващите новото дружество. На теория тази клауза е можела да генерира възнаграждения до 50 милиона долара (около 38,2 милиона паунда) за всеки добавен милиард към стойността на компанията над първоначалната оценка от 20 милиарда долара.

В документите се посочва, че целта на този пул е била да гарантира максимална мотивация на екипа. Същевременно клаузите са защитавали инвеститора с неустойка в размер на 1,25% (или 250 милиона долара), ако ФИФА се откаже от сделката или сключи договор с конкурентна организация. Централата е нямала право да преговаря с други водещи купувачи в продължение на една година или до финализирането на проекта.

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Меморандумът от 18 юли потвърждава липсата на открит търг поради „специфичния характер на инвестицията“. Документът за оценка на риска пък разкрива, че собственият финансов отдел на ФИФА не е бил пряко запознат с условията по трансакцията, което поражда допълнителни въпроси относно прозрачността на процедурата.

ФИФА категорично отрича Инфантино да е имал каквато и да било лична финансова изгода от ФФЕ, въпреки че разпределението на въпросните стимули е трябвало да се управлява от борда на директорите, чийто председател е бил именно президентът на организацията. Говорител на централата коментира: „ФИФА многократно е заявявала, че предложението за ФИФА Форъуърд Ентърпрайз подлежи на одобрение от асоциациите членки и Съвета на ФИФА.

За да се избегнат спекулации, всяка потенциална система за стимулиране на ръководството е била предназначена единствено за оперативните членове на мениджмънта на новата компания, в която служители на ФИФА не биха могли да участват. Това е установена практика за подобни структури. Ръководството на ФИФА щеше да заема единствено позиции в директорския борд без допълнително възнаграждение, тъй като заплащането на президента на ФИФА се определя от независима комисия. ФИФА възнамерява да отговори на всички въпроси на членовете на своя Съвет и няма намерение да нарушава конфиденциалността, като прави коментари първо пред медиите.“

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