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Ново име изникна като фаворит на УЕФА, който да се изправи срещу Инфантино

  • 16 ное 2026 | 16:49
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Президентът на френската футболна федерация Филип Диало ще се изправи срещу действащия ръководител на ФИФА Джани Инфантино на предстоящите избори през март 2027 г., твърдят „Aтлетик" и „Гардиън“.

Според изданието французинът може да бъде представен като кандидат на УЕФА още утре. Желаещите да се противопоставят на Инфантино трябва да обявят кандидатурите си до сряда.

Диало оглави френския футбол през януари 2023 г. след оттеглянето на Ноел Льо Грае, напуснал поста заради разследване за сексуален тормоз и системен натиск в организацията — обвинения, които Льо Грае категорично отрече. След кратък период като временен ръководител, през юни същата година Диало бе официално избран за президент, а през декември 2024 година спечели пълен мандат до 2028 г. с 55,34 % от гласовете още на първия тур. Преди това той заемаше длъжностите на главен ковчежник и вицепрезидент на федерацията.

Син на бивш шампион на Франция по бокс, в младежките си години Диало играе като полузащитник в академията на Нант, след което завършва право в Париж. В продължение на близо три десетилетия — от 1992 до 2021 г. — той ръководи Съюза на професионалните футболни клубове във Франция, а също така е трупал опит и в Камарата за решаване на спорове към ФИФА.

Диало е и член на Изпълнителния комитет на УЕФА от 2023-та и е част от приближения кръг на президента Александър Чеферин, който е сред основните опоненти на Инфантино, но самият словенец няма да се кандидатира.

Швейцарският президент на ФИФА е обект на сериозни критики, след като предложи редица промени, включително отварянето на ФИФА към частни инвеститори и създаването на награда за мир на ФИФА, връчена на американския президент Доналд Тръмп. Въпреки това Инфантино е фаворит за четвърти последователен мандат на поста, тъй като има подкрепата на по-голямата част от световните федерации.

УЕФА може да хвърли Луиш Фиго срещу Джани Инфантино
УЕФА може да хвърли Луиш Фиго срещу Джани Инфантино

Козо Ташима, почетният президент на футболната асоциация на Япония също е сред претендентите за поста, както и бившият швейцарски футболен национал Рамон Вега.

Вече стана ясно, че бившият треньор на Арсенал и настоящ директор на ФИФА за глобално развитие на футбола Арсен Венгер няма да се кандидатира за президент на ФИФА въпреки информацията в медиите. Редица други имена бяха спрягани като възможни кандидати на УЕФА, включително и на популярния бивш португалски футболист Луиш Фиго.

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Снимки: Gettyimages

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