Инфантино предлага пари, за да смекчи недоволството срещу себе си

Президентът на Световната федерация по футбол (ФИФА) Джани Инфантино е готов да обсъди възможността централата да отпусне милиони долари на отделните страни-членки, гарантира той. Размерът на средствата, които ще бъдат разпределени между отделните държави, ще бъде включен в дневния ред на заседанието на Съвета на ФИФА, което е планирано за 15 октомври. Това става ясно от писмо, изпратено от Инфантино до ръководителите на шестте континентални конфедерации, съобщиха сайтът The Athletic и телевизия ESPN.

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„Няма да предрешавам какъв ще бъде размерът на сумата“, пише Инфантино във въпросното писмо. „Ще подкрепя отпускането на възможно най-голям обем допълнителни средства, които могат да бъдат предоставени по отговорен начин чрез установените процедури за управление на ФИФА, при спазване на принципите за справедливост и прозрачност, както и при наличие на механизми, подлежащи на одит. Амбицията е нещо положително. Сега тя трябва да бъде подкрепена от съответните финансови разчети, както и от планове за управление и изпълнение“. „Една конкретна цифра може да постави началото на дискусията, но не е достатъчна за оформянето на цялостна глобална политика. Затова възложих на генералния секретар на нашата организация да обедини всички предложения в единен, цялостен анализ, който да бъде разгледан от Съвета на ФИФА“.

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Това решение на Инфантино в голяма степен покрива исканията на президентите на УЕФА Александър Чеферин и на КОНКАКАФ Виктор Монталяни, които настояват такива плащания да бъдат извършени. Шейх Салман бин Ибрахим Ал Халифа, ръководител на Азиатската футболна конфедерация, също е направил такава постъпка в тази посока. Финансовите дискусии се водят на фона на призивите от страна на УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация Инфантино да подаде оставка заради плана си да продаде приблизително 20% от новосъздадено дружество – FIFA Forward Enterprise (FFE), което да се занимава с търговските и оперативните аспекти на Световното първенство и други турнири, в това число и Световните първенства.

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Инфантино обаче първи се противопостави, като обясни, че така или иначе ФИФА има тези пари, които предлага да даде след създаването на търговското дружество. Също така словенският лидер на европейския футбол и други ръководители, са категорично против подобна комерсиализация на „устоите на футбола“. Сред инвеститорите във FFE трябваше да бъде Джошуа Кушнър – брат на Джаред Кушнър, зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп. Тръмп е близък съюзник на Инфантино в последно време, а намесата на Тръмп по време на Мондиал 2026 за отмяната на червения картон на американския нападател Фоларин Балогун отприщи вълна от критики и възмущение. Ако планът на Инфантино за FFE беше реализиран, всяка страна членка щеше да получи най-малко 20 милиона долара. УЕФА и КОНКАКАФ искат и без такъв план всяка страна да вземе по 10 милиона.

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