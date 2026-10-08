Вацке потвърди позицията на Германия: Инфантино вече не е приемлив като президент на ФИФА

Вицепрезидентът на футболната федерация на Германия (ДФБ) Ханс-Йоахим Вацке затвърди позицията на организацията срещу президента на ФИФА Джани Инфантино преди среща между висши европейски футболни представители в Берлин в четвъртък.

"Казвах го достатъчно често през последните няколко седмици. Толкова много грешки бяха направени - от Наградата за мир (присъдена на президента на Съединените щати Доналд Тръмп) и въпроса с Фоларин Балогун до сагата с инвеститорите", коментира той пред медиите.

"Bin kein Papagei": Watzke erklärt Kurs gegen Infantino Europas Fußball trifft sich in Berlin und sucht einen Gegenkandidaten für den umstrittenen Gianni Infantino. Zuvor spricht Hans-Joachim Watzke über die Gründe für die Abl... https://t.co/jAEYbQxocP — kicker Fussball News Feed (@kickDE) October 8, 2026

Вацке, който е и вицепрезидент на УЕФА, подчерта, че в ДФБ има ясен консенсус. Президентът на федерацията Бернд Нойендорф наскоро заяви пред вестник Тагесшпигел: "Трябва да го отстраним от поста. Джани Инфантино вече не е приемлив като президент на ФИФА. Той нанесе голяма вреда на футбола."

Ръководството на УЕФА и ръководителите на 55-те асоциации-членки се срещат в Берлин, за да обсъдят как да продължат в борбата за власт с Инфантино, както и други неща.

Инфантино е критикуван, след като присъди първата награда за мир на ФИФА на Тръмп по време на тегленето на жребия за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. По време на събитието Инфантино беше замесен в скандала с отменения червен картон на американския нападател Фоларин Балогун.

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