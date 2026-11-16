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Юрген Клоп с остра критика: Джани Инфантино трябва да си тръгне, по-лош е и от Сеп Блатер

  • 16 ное 2026 | 14:49
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Юрген Клоп с остра критика: Джани Инфантино трябва да си тръгне, по-лош е и от Сеп Блатер

Бившият мениджър на Ливърпул и настоящ селекционер на националния отбор на Германия Юрген Клоп отправи тежки критики към управлението на ФИФА. Според специалиста световната футболна централа е в по-лошо състояние при Джани Инфантино, отколкото по времето на Сеп Блатер, и се нуждае от нов лидер, който наистина е загрижен за бъдещето на спорта.

„Мнението, че промяната е необходима, е абсолютно единодушно“, заяви Клоп. „Не вярвах, че ситуацията може да се влоши след Сеп Блатер, но някой успя да направи точно това. В момента смятаме, че ако Инфантино си тръгне, следващият президент би могъл да се справи по-добре. Сигурен съм, че има хора без финансови интереси, които мислят за футбола, и би било полезно някой от тях да поеме поста.“

Сеп Блатер: Инфантино е диктатор и има нужда от психиатър
Сеп Блатер: Инфантино е диктатор и има нужда от психиатър

56-годишният Инфантино ще се бори за нов мандат на предстоящите избори през март, но този път няма да бъде без конкуренция. Първоначалните очаквания бяха той да бъде преизбран без опонент, но намерението му да продаде дялове от Световното първенство на частни инвеститори предизвика сериозно обществено недоволство и вълна от критики.

Един от най-влиятелните деятели в азиатския футбол, Козо Ташима, вече обяви намерението си да се кандидатира за лидерската позиция. Той е член на Съвета на ФИФА и почетен президент на Японската футболна асоциация. Успоредно с това от УЕФА също обмислят издигането на алтернативна кандидатура.

Венгер няма да се кандидатира за президент на ФИФА, пътят на Инфантино за нов мандат е открит
Венгер няма да се кандидатира за президент на ФИФА, пътят на Инфантино за нов мандат е открит

Бившият мениджър на Арсенал Арсен Венгер обаче отказа да влезе в надпреварата. Французинът, който оглавява отдела за глобално футболно развитие към ФИФА, първоначално обмисляше да се изправи срещу Инфантино на вота на 18 март в Рабат, Мароко, но в крайна сметка отхвърли тази възможност. Днес излезе информация, че в УЕФА обмислят вариант с издигането на Луиш Фиго.

УЕФА може да хвърли Луиш Фиго срещу Джани Инфантино
УЕФА може да хвърли Луиш Фиго срещу Джани Инфантино

Крайният срок за внасяне на кандидатурите е тази сряда. Всеки претендент трябва да получи официална подкрепа от най-малко пет от общо 211-те асоциации членки на организацията. Ташима посочи като водещ мотив за решението си да се кандидатира и скандала около американския нападател Фоларин Балогун, чието наказание за директен червен картон беше отменено след телефонен разговор между президента Доналд Тръмп и Инфантино.

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Снимки: Imago

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