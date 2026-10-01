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Нови разкрития за Инфантино: Спасил Сити и ПСЖ от изхвърляне от Шампионската лига

  • 1 окт 2026 | 15:33
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Нови разкрития за Инфантино: Спасил Сити и ПСЖ от изхвърляне от Шампионската лига

Руи Пинто, човекът зад популярния сайт за разкрития "Футбол Лийкс", излезе с тежки обвинения към настоящия президент на ФИФА Джани Инфантино.

Пинто твърди, че Инфантино още през 2014 година, докато заема поста генерален секретар на УЕФА, се е намесил директно, за да спаси Манчестър Сити и Пари Сен Жермен от изваждане от европейските клубни турнири.

Пинто, чиито секретни документи бяха предадени на медиите през 2018 година и послужиха като основа за започване на мащабни разследвания срещу "гражданите", директно насочи пръст към върха на световната футболна централа.

"През 2014 година имаше човек, който още тогава знаеше в детайли за всички нередности около Манчестър Сити. Днес този човек е начело на ФИФА! Той направи всичко по силите си, за да гарантира, че Манчестър Сити и ПСЖ ще се разминат само с парични глоби и по този начин ще избегнат задълбочено разследване, което можеше да доведе до изваждането им от Шампионската лига", написа Пинто в социалните мрежи.

По онова време Инфантино, в качеството си на втори човек в УЕФА, отговаряше за прилагането на нововъведения финансов феърплей. Пинто твърди, че вместо стриктно спазване на правилата, той е избрал политически пазарлък с арабските собственици на двата клуба.

ПрГерманското издание Дер Шпигел през 2018 година, на базата на документите на Пинто, публикува вътрешни имейли и контракти, които разкриха как Сити изкуствено е завишавал спонсорски договори чрез държавни компании от Абу Даби.

Развитието на скандала бе белязано от следните ключови моменти:

  • Отмяна на санкцията от КАС: През 2020 година УЕФА наложи на Сити двугодишна забрана за участие в европейските турнири, но Спортният арбитражен съд в Лозана отмени решението, позовавайки се на изтекла давност за част от доказателствата

  • Обвинението от Висшата лига и удар по ФИФА: Впоследствие Висшата лига стартира собствено разследване, което доведе до повдигането на 114 обвинения за финансови нарушения в периода от 2009 до 2018 година

Докато Сити подготвя жалба и твърди, че е невинен, последните обвинения на Пинто поставят болезнен въпрос пред цялата футболна общественост: доколко самите институции и техните водещи фигури като Инфантино са допринесли за това финансовите злоупотреби с години да бъдат замитани под килима?

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Снимки: Gettyimages

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