Африка застана зад Джани Инфантино пред погледа на конкурента му Филип Диало

Стартът на кампанията на президента на Френската футболна федерация Филип Диало за президент на ФИФА се превърна в истинско изпитание. По време на 48-ото Общо събрание на Африканската футболна конфедерация (КАФ) в нигерийската столица Абуджа, настоящият ръководител на световния футбол Джани Инфантино обра всички овации и си осигури категоричната подкрепа на 54-те африкански страни.

По-малко от седмица след като официално влезе в битката за президентския пост, Диало се изправи пред суровата действителност на битката, която го очаква до изборите на 18 март 2027 година. Изборът му да посети Абуджа бе стратегически, тъй като Африка разполага с 54 гласа - само с един по-малко от Европа. Присъствието на действащия лидер Инфантино обаче напълно засенчи френския му опонент.

🌍 Assemblée générale de la CAF, le président Motsepe demande une standing ovation pour Infantino... sous les yeux de Philippe Diallo https://t.co/VyRDdnm39J — RMC Sport (@RMCsport) November 21, 2026

Президентът на КАФ Патрис Мотсепе открито демонстрира единодушната подкрепа на континенталните федерации към италианско-швейцарския функционер. Южноафриканският ръководител подчерта ключовата роля на Инфантино през последните пет години за развитието на играта в Африка, включително и финансовата помощ от 25 милиона долара, предвидена за всяка от 54-те асоциации от 1 януари 2027 година.

"Той винаги е бил на наша страна в миналото и винаги можем да разчитаме на него. Сега можем да станем и да го аплодираме, за да изразим нашата подкрепа. Вие сте нашият кандидат. Решението беше парите да пристигнат на 1 януари, но вярвам, че ще дойдат още утре“, заяви с усмивка Мотсепе от трибуната.

🚨🚨 Gianni INFANTINO 🇨🇭 annonce une AUGMENTATION MASSIVE des aides financières de la FIFA aux fédérations du monde entier, qui pourraient recevoir 25 MILLIONS DE DOLLARS sur quatre ans ! 🌍⚽️ Il a ajouté lors de cette assemblée générale de la CAF que l’Afrique 🌍 aura toujours un ami/un frère à la FIFA. 🤝 🎥 @MimosaFawaz https://t.co/RtK5huy0AJ — Actu Foot (@ActuFoot_) November 21, 2026

Докато цялата зала стана на крака, за да аплодира Инфантино, Филип Диало изпадна в конфузна ситуация. На телевизионните кадри се видя как френският ръководител се изправя заедно с останалите, но вместо да ръкопляска, видимо смутен оправя вратовръзката си. За разлика от действащия президент на ФИФА, Диало така и не получи възможност да се изкаже пред делегатите.

В речта си, продължила около 20 минути, Инфантино направи отчет на свършеното и акцентира върху прогреса на футбола на континента: "На Световното първенство през 2026 година имаше десет африкански отбора вместо предишните пет, и това е така, защото го заслужавате. Парите на ФИФА са ваши пари. В Африка виждам единство, амбиция и обща сила. Продължавайте по този път. В мое лице и в лицето на ФИФА винаги ще имате надежден партньор за постигането на нашите общи мечти."

Южна Америка с пълна подкрепа за Джани Инфантино

След като южноамериканската конфедерация КОНМЕБОЛ (10 гласа) и Съюзът на арабските футболни асоциации (УАФА, 22 гласа) вече заявиха своята лоялност към Джани Инфантино, Африка практически циментира позициите му за нов мандат.

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