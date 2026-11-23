Ръководството на Байерн (Мюнхен) проучва възможността отново да привлече опитния нападател Ерик Чупо-Мотинг, който в момента се състезава за тима от МЛС Ню Йорк Ред Булс. Информацията бе разкрита от журналиста Флориан Плетенберг в социалните мрежи.
Договорът на 37-годишния футболист изтича в края на календарната година, което ще му позволи да премине в друг клуб като свободен агент. Камерунският нападател е готов да подпише краткосрочно споразумение за шест месеца до края на сезона, за да компенсира отсъствието на контузената звезда Хари Кейн. Смята се, че Чупо-Мотинг се намира в отлична кондиция и може мигновено да се включи в състава, макар че баварците все още не са взели окончателно решение и анализират и други възможности.
Офанзивният играч познава отлично обстановката в Бундеслигата, след като през годините е защитавал цветовете на редица германски тимове. Той бе част именно от Байерн Мюнхен в периода между октомври 2020 г. и май 2024 г., а във визитката му личат още престои във френския ПСЖ и английския Стоук Сити.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages