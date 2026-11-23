Байерн с шокиращ избор за заместник на Хари Кейн

Ръководството на Байерн (Мюнхен) проучва възможността отново да привлече опитния нападател Ерик Чупо-Мотинг, който в момента се състезава за тима от МЛС Ню Йорк Ред Булс. Информацията бе разкрита от журналиста Флориан Плетенберг в социалните мрежи.

Договорът на 37-годишния футболист изтича в края на календарната година, което ще му позволи да премине в друг клуб като свободен агент. Камерунският нападател е готов да подпише краткосрочно споразумение за шест месеца до края на сезона, за да компенсира отсъствието на контузената звезда Хари Кейн. Смята се, че Чупо-Мотинг се намира в отлична кондиция и може мигновено да се включи в състава, макар че баварците все още не са взели окончателно решение и анализират и други възможности.

The name of Eric Maxim Choupo-Moting (37) has been discussed internally at FC Bayern. The striker will be a free agent at the end of the year, and would be willing to take a 6-month contract until the end of the season and sit on the bench behind Harry Kane. Choupo-Moting is fit and would be ready to help immediately. Bayern have made no final decision as things stand, and are still discussing several options [@Plettigoal] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 23, 2026

Офанзивният играч познава отлично обстановката в Бундеслигата, след като през годините е защитавал цветовете на редица германски тимове. Той бе част именно от Байерн Мюнхен в периода между октомври 2020 г. и май 2024 г., а във визитката му личат още престои във френския ПСЖ и английския Стоук Сити.

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Снимки: Gettyimages