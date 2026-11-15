Венгер няма да се кандидатира за президент на ФИФА, пътят на Инфантино за нов мандат е открит

Арсен Венгер няма да се кандидатира за президент на ФИФА и по този начин прави пътя на Джани Инфантино към нов мандат значително по-лесен. Бившият мениджър на Арсенал бе смятан за най-сериозния потенциален съперник на настоящия ръководител на световната футболна централа, като зад кандидатурата му се очакваше да застане УЕФА. Французинът обаче е уведомил европейската централа, че няма да се изправи срещу Инфантино на предстоящите избори.

УЕФА се надява Венгер да се изправи срещу Инфантино

Венгер бе насърчаван да се включи в надпреварата заради авторитета си във футбола и уважението, с което се ползва в различни части на света. Той е директор по глобалното футболно развитие във ФИФА от 2019 г. и първоначално бе разглеждан като възможност да обедини опозицията срещу Инфантино. Позициите на президента отслабнаха след скандала с проекта за привличане на частни инвеститори в търговските права на световните първенства, който впоследствие бе оттеглен под натиска на няколко конфедерации, включително УЕФА.

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Срокът за подаване на кандидатурите изтича на 18 ноември, а изборът за президент на ФИФА ще се проведе през март 2027 г. Оттеглянето на Венгер е сериозен удар за европейската опозиция, която все още търси подходящ съперник на Инфантино, докато настоящият президент вече си осигури подкрепата на редица футболни конфедерации в Африка и Азия.

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