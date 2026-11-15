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Венгер няма да се кандидатира за президент на ФИФА, пътят на Инфантино за нов мандат е открит

  • 15 ное 2026 | 20:15
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Венгер няма да се кандидатира за президент на ФИФА, пътят на Инфантино за нов мандат е открит

Арсен Венгер няма да се кандидатира за президент на ФИФА и по този начин прави пътя на Джани Инфантино към нов мандат значително по-лесен. Бившият мениджър на Арсенал бе смятан за най-сериозния потенциален съперник на настоящия ръководител на световната футболна централа, като зад кандидатурата му се очакваше да застане УЕФА. Французинът обаче е уведомил европейската централа, че няма да се изправи срещу Инфантино на предстоящите избори.

УЕФА се надява Венгер да се изправи срещу Инфантино
УЕФА се надява Венгер да се изправи срещу Инфантино

Венгер бе насърчаван да се включи в надпреварата заради авторитета си във футбола и уважението, с което се ползва в различни части на света. Той е директор по глобалното футболно развитие във ФИФА от 2019 г. и първоначално бе разглеждан като възможност да обедини опозицията срещу Инфантино. Позициите на президента отслабнаха след скандала с проекта за привличане на частни инвеститори в търговските права на световните първенства, който впоследствие бе оттеглен под натиска на няколко конфедерации, включително УЕФА.

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Срокът за подаване на кандидатурите изтича на 18 ноември, а изборът за президент на ФИФА ще се проведе през март 2027 г. Оттеглянето на Венгер е сериозен удар за европейската опозиция, която все още търси подходящ съперник на Инфантино, докато настоящият президент вече си осигури подкрепата на редица футболни конфедерации в Африка и Азия.

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