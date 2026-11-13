Данъчните в САЩ погнаха Инфантино

Президентът на Международната футболна федерация (ФИФА) Джани Инфантино е изправен пред сериозен правен казус, след като срещу него бе внесена официална жалба в Службата за вътрешни приходи на САЩ (Ай Ар Ес). Според разследване на авторитетното британско издание „Гардиън“, в сигнала се твърди, че лице, наето и възнаграждавано от футболната централа, всъщност е работило като домашна прислужница в частния имот на Инфантино.

При евентуално установяване на нарушения от страна на американските данъчни власти, ФИФА е застрашена от загуба на своя преференциален данъчен статут 501(ц)(4). Тази законова норма в САЩ е предназначена за организации с нестопанска цел, чиято мисия е развитие на общественото благосъстояние чрез образователна, благотворителна или спортно-развлекателна дейност.

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В депозираната жалба, подкрепена със съответните доказателства, се заявява, че наетият служител е извършвал единствено домакинска дейност в полза на Джани Инфантино и неговата съпруга Леена Инфантино в тяхната резиденция в Маями, докато трудовото възнаграждение и социалните придобивки са били изплащани от юридическо лице, свързано с ФИФА. В документа се изтъква, че висши ръководители на организацията са превишили правата си и са злоупотребили с освобождаването от данъци.

В текста на сигнала се отбелязва, че използването на средства на федерацията за покриване на частни битови разходи повдига сериозни съмнения за финансова отчетност, конфликт на интереси и лична облага. Също така се изисква отговорните държавни органи да проверят истинността на вписаните данни в трудовите, данъчните и имиграционните регистри.

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Скандалът се разраства на фона на засиленото внимание от страна на американски политици от Демократическата партия към дейността на световната футболна централа. Обект на интерес са както неуспешният проект „ФИФА Форърд Ентърпрайз“ (ФФЕ), така и контактите на Инфантино с Белия дом по време на управлението на Доналд Тръмп. Говорител на конгресмена Джейми Раскин потвърди, че парламентарната комисия следи процеса отблизо.

От централата на ФИФА излязоха с категорично опровержение на твърденията, заявявайки, че личният живот на председателя е неприкосновен, а разходите за целия обслужващ персонал в домакинството му се заплащат изцяло от него лично. Световната федерация призова представителите на медиите към отговорно отразяване и определи обвиненията като координирана кампания, целяща да урони престижа на организацията и нейното ръководство.

Жалбата е подадена от базирания във Вашингтон юрист по имиграционно право Абед Аюб, който преди това оглавяваше Американско-арабския антидискриминационен комитет (АДК) – организация, която през изминалата година настояваше за изваждане на израелските отбори от международните футболни надпревари.

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