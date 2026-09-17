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Президентът на Бундеслигата за Инфантино: Той трябва да си тръгне

  • 17 сеп 2026 | 20:22
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Президентът на Бундеслигата Ханс-Йоахим Ватцке се присъедини към призива на лидера на Германския футболен съюз (ДФБ) Бернд Нойендорф за оставка на ръководителя на ФИФА Джани Инфантино. Той посочи три конкретни причини - наградата за американския президент Доналнд Тръмп, отмяната на наказанието на Флориан Балогун и вече оттеглените планове за продажба на дял от световните първенства.  

"Той трябва да си тръгне. Не дали, не ако", заяви Ватцке, цитиран от агенция ДПА.  "Никой не знаеше за това (идеята за продажба на дял от световни първенства). Неговите вицепрезиденти във ФИФА не знаеха, Съветът на ФИФА също не знаеше. Световните първенства щяха да бъдат нарязани като хляб. За какво са им инвеститори? Изобщо не им трябват. ФИФА седи на планина от пари и принадлежи на националните федерации", добави той. 

Скандалното предложение на Инфантино все пак ще се обсъжда във ФИФА
Скандалното предложение на Инфантино все пак ще се обсъжда във ФИФА

След като този план стана публичен, Инфантино бе изправен пред безброй критики и това предизвика най-голямата криза във ФИФА под негово управление. Швейцарецът обаче ще бъде сред кандидатите по време на президентските избори през 2027, а към момента той среща най-голяма съпротива от УЕФА, в чийто Изпълком е Ватцке

Президентът на ДФБ Нойендорф каза в интервю за RTL през седмицата, че "е важно цялата система на Инфантино да бъде съборена". 

Френската футболна федерация официално оттегли подкрепата си за Джани Инфантино
Френската футболна федерация официално оттегли подкрепата си за Джани Инфантино
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