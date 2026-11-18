Конкурентът на Джани Инфантино предупреди: Ще привлека гласове и извън Европа

Филип Амиду Диало (63 г.), президентът на Френската футболна федерация, подкрепен от УЕФА в битката срещу настоящия президент на ФИФА Джани Инфантино на изборите на 18 март 2027 г., направи първите си изявления като кандидат за лидерския пост в световната централа.

Президентът на ФФФ Филип Диало ще се кандидатира срещу Джани Инфантино за президентския пост във ФИФА на 18 март по време на изборния конгрес на световната федерация, който ще се проведе догодина в Рабат, Мароко, съобщава вестник „Л'Екип“. Първоначално се смяташе, че Ръзван Бурляну също има шансове да бъде кандидатът от страна на УЕФА, както съобщиха френските медии преди две седмици.

На среща, състояла се в понеделник под председателството на президента на УЕФА Александър Чеферин, националните асоциации, представени в Изпълнителния комитет на УЕФА и Съвета на ФИФА, поканиха Филип Диало „да се кандидатира на президентските избори на ФИФА през март 2027 г. и единодушно изразиха пълната си подкрепа“, се казва в официално съобщение, цитирано и от „Л'Екип“.

Ясен е кандидатът на УЕФА, който ще се изправи срещу Инфантино

Крайният срок за подаване на кандидатури изтича в сряда, а след отказа на Арсен Венгер, УЕФА намери във френския ръководител човека, който да се изправи срещу настоящия президент Джани Инфантино, борещ се за своя четвърти мандат.

Диало потвърди, че именно той е дълго търсената от УЕФА фигура – след като месеци наред се правеха опити за привличането на Арсен Венгер – която ще представлява Европа в битката срещу Инфантино за президентския пост във ФИФА.

„През последните дни Изпълнителният комитет на УЕФА и президентът Чеферин категорично ме насърчиха да издигна кандидатурата си. За да бъдеш избран, са нужни 106 гласа, а аз започвам с база от 55 в Европа. Вече получих знаци за подкрепа и от други континенти, които ще споделя през следващите дни“, заяви президентът на ФФФ.

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Това пълно единодушие на родния му континент служи като основа за разклащане на позициите на сегашния футболен хегемон. „Заложено е бъдещето на световния футбол – край на едноличното управление! Най-важните въпроси вече не могат да се решават зад кулисите, без прозрачност и без консултации, заобикаляйки изпълнителния комитет. Моята визия е за открито и колективно управление“, обясни Филип Диало.

Въпреки летните скандали, Джани Инфантино получи подкрепа от няколко континентални конфедерации през последните седмици: Азия, арабските и карибските страни, както и няколко изолирани позиции – от Аржентина с противоречивия „Чики“ Тапия до Мавритания.

„Предстои ми глобална кампания“, каза Диало, съзнавайки необходимостта от наваксване на позиции – търсейки подкрепа най-вече в Африка и двете Америки – в една надпревара, започнала доста късно.

Френската федерация оттегли официално подкрепата си за настоящия лидер на световния футбол едва на 10 септември. „Малко съм изненадан да видя вашето име спрягано за свалянето на Инфантино... Притежава ли той необходимото влияние, за да попречи на преизбирането му?“, коментира бившият президент Сеп Блатер във френската преса.

Предизвикателството на Диало може да се окаже нещо повече от обикновен дуел между двама, както пишат френските издания. Вариантът за трети кандидат в лицето на бившия швейцарски футболист Рамон Вега е напълно реален.

В разговор с „Политико“ Вега потвърди, че има подкрепата на пет федерации, което е задължителното условие, за да обяви кандидатурата си като „независим“.

Друг възможен аутсайдер бе почетният президент на Японската футболна асоциация и член на изпълнителния съвет на ФИФА Козо Ташима, който обаче броени часове преди крайния срок за номинации изглежда не успя да събере необходимата подкрепа.

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