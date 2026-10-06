Нов скандал около ФИФА и Инфантино: Съперник на Англия и Португалия на Мондиал 2026 бил с нередовен вратар

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е изправен пред нови въпроси относно дисциплинарно нарушение, което е свързано със Световното първенство. В него е намесен титулярният вратаря на ДР Конго.

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Съвместно разследване на "Ню Йорк Таймс" и "Льо Монд" е установило, че стражът на африканците Лионел Мпаси не е имал право да играе на Мондиал 2026. Причината е, че вратарят не е бил попълнил всички необходими документи и по-специално тези, удостоверяващи смяната на националния му отбор от Франция към ДР Конго. Мпаси е играл за юношеските тимове на "петлите". Всъщност процедурата по смяна на футболното му гражданство никога не е била официално финализирана, въпреки че местната федерация е стартирала административния процес още през 2021 г.

Did Infantino bend rules to allow DR Congo to play in World Cup despite FIFA ruling they had ineligible player in qualifying. Interesting by @tariqpanja https://t.co/ctn0691nlk — Martyn Ziegler (@martynziegler) October 6, 2026

ФИФА е разкрила проблема, след като започва разследване по жалба от Нигерия, но въпреки това е разрешила на футболиста да играе в баражите за класиране на ДР Конго за Световното първенство, както и на самия турнир. Разследването показва, че не са предприети каквито и да е действия и Мпаси е играл за ДР Конго на финалите на турнира в Северна Америка.

Адвокатите на ФИФА са знаели за проблема още през март месец - много преди началото на Световното. Те са посъветвали за налагане на различни санкции, включително дисквалификация на ДР Конго от междуконтиненталния плейоф срещу Ямайка по-късно същия месец, както и за забрана за участие на Мпаси. Пряко ощетен е бил и тимът на Буркина Фасо, който е останал извън сметките за предварителните плейофи и е бил следващият най-добър втори отбор.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: England played against an INELIGIBLE player at the 2026 World Cup, with FIFA aware of the issue before the tournament even took place. DR Congo goalkeeper Lionel Mpasi had NOT completed the required paperwork to switch his international representation from France to DR Congo. FIFA discovered the issue after launching an investigation following a complaint from Nigeria, but still cleared Mpasi to play in DR Congo’s final World Cup play-off and at the tournament. He later produced a series of HUGE saves against England in the Round of 32 before Harry Kane scored twice late on. — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 6, 2026

Член 19 от Дисциплинарния кодекс на ФИФА гласи недвусмислено, че при участие на нередовен играч след подадена жалба отборът се наказва със служебна загуба и глоба от минимум 6000 швейцарски франка (около 6500 евро). Юристите на централата дори предупреждават за риск от протести преди баража с Ямайка и препоръчват присъждане на служебна победа за Нигерия, което би пратило "суперорлите" на плейофа срещу ямайците.

Препоръките на експертите обаче са пренебрегнати и никаква санкция така и не е обявена официално. Според публикациите президентът на ФИФА Джани Инфантино и генералното ръководство са били напълно запознати със ситуацията, но са предпочели да не вземат мерки. Тези нови информации оказват допълнителен натиск върху Инфантино след случая с Фоларин Балогун и начина, по който е бил разработен план за частна инвестиция в провеждането на турнирите на ФИФА, включително Световните първенства за мъже и жени.

🚨🚨💣 LA FIFA AURAIT DONNÉ UN COUP DE POUCE À LA RD CONGO 🇨🇩 PRIVANT INJUSTEMENT LE BURKINA FASO 🇧🇫 D’UNE POTENTIELLE COUPE DU MONDE 2026 !!!!! 😳 LES LÉOPARDS N’AURAIENT PAS DÛ, selon le règlement, Y PARTICIPER. En cause ? 👉 Selon une enquête du Monde et du New York Times, Lionel MPASI aurait disputé des matchs de qualification SANS que son changement de sélection, après avoir joué avec les jeunes français, ait été RÉGULARISÉ. ❌ Les juristes de la FIFA auraient identifié le problème : l’application du règlement aurait envoyé le BURKINA FASO 🇧🇫 aux barrages africains à la place des Congolais ! 🤯 🗞️ NY Times / Le Monde — Actu Foot (@ActuFoot_) October 6, 2026

Самият Мпаси, който играе за френския Льо Авър, направи поредица от страхотни спасявания срещу Португалия в групите, както и срещу Англия в 1/16-финалите. Тогава все пак Хари Кейн да отбележи два гола в края на мача, за да донесе обрата за "трите лъва".

Вратарят играе за ДР Конго от 2022 г., като вече натрупа 32 срещи за "леопардите".

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Снимки: Gettyimages