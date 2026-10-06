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Нов скандал около ФИФА и Инфантино: Съперник на Англия и Португалия на Мондиал 2026 бил с нередовен вратар

  • 6 окт 2026 | 16:08
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Президентът на ФИФА Джани Инфантино е изправен пред нови въпроси относно дисциплинарно нарушение, което е свързано със Световното първенство. В него е намесен титулярният вратаря на ДР Конго.

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Съвместно разследване на "Ню Йорк Таймс" и "Льо Монд" е установило, че стражът на африканците Лионел Мпаси не е имал право да играе на Мондиал 2026. Причината е, че вратарят не е бил попълнил всички необходими документи и по-специално тези, удостоверяващи смяната на националния му отбор от Франция към ДР Конго. Мпаси е играл за юношеските тимове на "петлите". Всъщност процедурата по смяна на футболното му гражданство никога не е била официално финализирана, въпреки че местната федерация е стартирала административния процес още през 2021 г.

ФИФА е разкрила проблема, след като започва разследване по жалба от Нигерия, но въпреки това е разрешила на футболиста да играе в баражите за класиране на ДР Конго за Световното първенство, както и на самия турнир. Разследването показва, че не са предприети каквито и да е действия и Мпаси е играл за ДР Конго на финалите на турнира в Северна Америка.

Адвокатите на ФИФА са знаели за проблема още през март месец - много преди началото на Световното. Те са посъветвали за налагане на различни санкции, включително дисквалификация на ДР Конго от междуконтиненталния плейоф срещу Ямайка по-късно същия месец, както и за забрана за участие на Мпаси. Пряко ощетен е бил и тимът на Буркина Фасо, който е останал извън сметките за предварителните плейофи и е бил следващият най-добър втори отбор.

Член 19 от Дисциплинарния кодекс на ФИФА гласи недвусмислено, че при участие на нередовен играч след подадена жалба отборът се наказва със служебна загуба и глоба от минимум 6000 швейцарски франка (около 6500 евро). Юристите на централата дори предупреждават за риск от протести преди баража с Ямайка и препоръчват присъждане на служебна победа за Нигерия, което би пратило "суперорлите" на плейофа срещу ямайците.

Препоръките на експертите обаче са пренебрегнати и никаква санкция така и не е обявена официално. Според публикациите президентът на ФИФА Джани Инфантино и генералното ръководство са били напълно запознати със ситуацията, но са предпочели да не вземат мерки. Тези нови информации оказват допълнителен натиск върху Инфантино след случая с Фоларин Балогун и начина, по който е бил разработен план за частна инвестиция в провеждането на турнирите на ФИФА, включително Световните първенства за мъже и жени.

Самият Мпаси, който играе за френския Льо Авър, направи поредица от страхотни спасявания срещу Португалия в групите, както и срещу Англия в 1/16-финалите. Тогава все пак Хари Кейн да отбележи два гола в края на мача, за да донесе обрата за "трите лъва".

Вратарят играе за ДР Конго от 2022 г., като вече натрупа 32 срещи за "леопардите".

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Снимки: Gettyimages

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