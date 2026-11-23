Манчестър Сити ще задържи Мареска поне до края на сезона, независимо от резултатите

Ръководството на Манчестър Сити няма намерение да се разделя с мениджъра Енцо Мареска преди финала на сезон 2026/27, независимо от представянето и резултатите на отбора, съобщава „Ди Тъчлайн“. Още преди началото на настоящата кампания клубът е взел твърдо решение позицията на 46-годишния специалист да не бъде подлагана на преразглеждане поне до лятото на 2027 година.

На „Етихад“ са решени да избегнат честите треньорски рокади, които се превърнаха в практика за съперници като Манчестър Юнайтед и Челси. За положителен пример шефовете на „гражданите“ посочват Арсенал, където клубната управа запази пълно доверие в Микел Артета въпреки трудния старт и първоначалните колебания в резултатите.

Мареска посочи какво е загубил Манчестър Сити в периода от лоши резултати

Мареска пое шампионите на 29 юни 2026 година, наследявайки на поста Пеп Гуардиола с контракт за три сезона – до лятото на 2029 г. Преди това италианският наставник вече бе част от структурата на Сити, а в биографията си има и периоди начело на Лестър Сити и Челси.

След първите 11 изиграни кръга във Висшата лига Манчестър Сити заема третото място в таблицата с актив от 22 точки. Следващият двубой за водения от Мареска състав е насрочен за 24 ноември, когато тимът излиза срещу Наполи в мач от петия кръг на Шампионската лига.

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Снимки: Imago