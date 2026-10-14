ФИФА отрече за допълнителните приходи на инфантино

ФИФА отрече информациите, че президентът на Световната футболна централа Джани Инфантино е получавал допълнителна заплата.

"ФИФА не е плащала втора заплата на своя президент", каза говорител на централата, цитиран от DPA.

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Британският вестник Таймс и американското издание ESPN обаче писаха, че имат документ, който показва, че през 2024 година Инфантино е получил допълнителни 1,72 милиона долара от американски компании във връзка с организирането на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Сумата не е част от неговата официална заплата, която възлиза на 5,1 млн долара.

Инфантино се превърна в цел на много от водещите национални федерация в Европа и Северна Америка, след като предложи план, който ще позволи на частни инвеститори да закупуват части от турнирите на ФИФА, в това число и Световното първенство.

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