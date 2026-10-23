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Азиатската футболна конфедерация застава зад Джани Инфантино за нов мандат начело на ФИФА

  • 23 окт 2026 | 10:06
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Азиатската футболна конфедерация (АФК) ще подкрепи настоящия президент на ФИФА Джани Инфантино на предстоящите президентски избори. Това обяви президентът на организацията шейх Салман бин Ибрахим Ал-Халифа на извънредния конгрес на АФК в Токио, съобщи Ройтерс.

Обиколката на Инфантино продължава в Азия
Обиколката на Инфантино продължава в Азия

„Потвърждаваме пълната си готовност да подкрепим Вас и Вашето ръководство в стремежа Ви към преизбиране за президент на ФИФА“, обърна се той към Инфантино, който присъстваше на конгреса.

През юли беше съобщено, че Инфантино иска да създаде компания, която да контролира основните мъжки и женски състезания на организацията. Според него създаването на FIFA Forward Enterprise би увеличило приходите за асоциациите-членки на ФИФА и би допринесло за развитието на футбола в световен мащаб. От ФИФА заявиха, че тази схема е могла да набере 4,2 милиарда долара. Инициативата беше широко критикувана и осъдена от длъжностни лица, федерации и други организации.

Обещанията на Инфантино дават ефект в Африка, която го подкрепя безусловно
Обещанията на Инфантино дават ефект в Африка, която го подкрепя безусловно

По-конкретно, предложението на Инфантино беше отхвърлено от Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА), Конфедерацията на футбола на Северна, Централна Америка и Карибите (КОНКАКАФ), АФК и Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ). Подкрепата на Инфантино по-късно беше изразена от Африканската футболна конфедерация, Аржентинската футболна асоциация и няколко други национални федерации.

56-годишният Инфантино беше избран за президент на ФИФА на извънреден конгрес през февруари 2016 г. Впоследствие беше преизбран два пъти без опозиция. Следващите президентски избори на ФИФА ще се проведат през март 2027 г.

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