Сеп Блатер: Инфантино е диктатор и има нужда от психиатър

Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер отправи унищожителни критики към настоящия шеф на световния футбол Джани Инфантино, определяйки го като "диктатор" и заявявайки, че действията му граничат с необходимост от специализирана психиатрична помощ.

90-годишният Блатер разкритикува решението на своя наследник да учреди специална "Награда за мир на ФИФА“ за президента на САЩ Доналд Тръмп в навечерието на тазгодишното Световно първенство, на което домакини бяха САЩ, Канада и Мексико. Той изрази остро несъгласие и с отхвърлените впоследствие планове на ръководството за разпродажба на част от бъдещите търговски права на шампионата на планетата.

Der frühere Fifa-Präsident Sepp Blatter geht seinen Nachfolger scharf an: Gianni Infantino breche die Statuten des Weltverbands, sagt er. Blatter empfiehlt eine Klage vor dem Internationalen Sportgerichtshof. Link in X-Bio. https://t.co/abQRKnCp8x — DER SPIEGEL (@derspiegel) November 11, 2026

"ФИФА страда. В момента организацията се ръководи от човек, който си е позволил да бъде заслепен“, сподели Блатер в интервю за германското списание "Дер Шпигел". Относно почетния приз за мир той бе категоричен: "Това е срамно. Защо прави подобно нещо? Инфантино дава награда за мир на някого, който малко след това започва военни действия срещу Иран? Това е пълно безумие."

Според Блатер настоящият президент си гарантира лесна подкрепа за преизбиране, като директно обещава на националните асоциации значително повече финансови средства в замяна на гласовете им: "Той им казва: "Ако гласувате за мен, ще получите много повече пари от преди".

"Той е диктатор. Служители във ФИФА ми споделят, че на никого не е позволено да се вози в асансьора заедно с него. Той е недосегаем“, коментира бившият шеф на организацията. По повод плановете за търговските права Блатер добави: "Инфантино вече не познава граници. Може би някой ден трябва да бъде пратен в психиатрично отделение."

Un « dictateur » à envoyer « en psychiatrie » : l'ancien président de la FIFA Sepp Blatter incendie son successeur Gianni Infantino https://t.co/pAimJf2K6i — L'Équipe (@lequipe) November 11, 2026

Бившият ръководител осъди и решението за отмяна на червения картон на американския нападател Фоларин Балогун след намеса от страна на Тръмп по време на Мондиала през лятото: "Това с червения картон е най-лошото. Уставите могат да се тълкуват, но футболните правила са задължителни за всички и не подлежат на интерпретации."

Сеп Блатер, който бе начело на ФИФА от 1998 г. до оставката си през 2015 г. заради корупционен скандал, беше оправдан на два съдебни процеса, но получи забрана за футболна дейност от Етичната комисия на организацията. Пред изданието швейцарецът сподели, че не съжалява за нищо от периода на своето управление и потвърди, че не е разговарял с Инфантино от началото на 2016 година.

Въпреки че японският функционер Козо Ташима вече обяви намерението си да се кандидатира срещу Инфантино, Блатер смята, че най-подходящият кандидат за поста е президентът на Световната атлетика Себастиан Коу. "Няма значение кой точно ще се кандидатира. Важното е настоящият президент да не бъде преизбиран. Коу е бил председател на Етичната комисия на ФИФА и е силна личност. Би било чудесно президентът да дойде от родината на футбола Англия“, завърши Блатер.

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Снимки: Imago