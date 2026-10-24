Джани Инфантино: Огромното мнозинство в световния футбол стои зад мен

Президентът на ФИФА Джани Инфантино категорично заяви, че се радва на подкрепата на „огромното мнозинство“ във футболния свят. Швейцарецът отхвърли с насмешка спекулациите относно евентуалната си оставка след напрежението, предизвикано от спорния проект за продажба на търговски права.

В интервю за „Би Би Си Спорт“ ръководителят на световния футбол демонстрира непоколебима увереност в позициите си след отпадането на предложението „ФИФА Форъуърд Ентърпрайс“ (ФФЕ). Инфантино подчерта, че обединяването на различни гледни точки невинаги е лека задача.

Азиатската футболна конфедерация застава зад Джани Инфантино за нов мандат начело на ФИФА

„Няма нищо лошо в това да имаме несъгласия. Срещаме го ежедневно в толкова много държави. Нормално е да има различни мнения, но след това трябва да можем да продължим напред“, коментира той.

Само преди два месеца позициите на Инфантино, който оглавява ФИФА от 2016 година, изглеждаха силно разклатени. Лидерите на европейската централа УЕФА, Азиатската футболна конфедерация и КОНКАКАФ изпратиха остро писмо, в което обвиниха президента в нарушаване на доверието чрез заблуда.

През изминалата седмица от УЕФА поставиха ултиматум до 2 ноември за предоставяне на цялата документация около ФФЕ. Генералният секретар на европейската централа Теодор Теодоридис посочи, че редица фундаментални въпроси остават без отговор. Според отхвърления за броени дни план ФИФА трябваше да преотстъпи част от търговските права за турнирите си на частен инвестиционен фонд.

Обиколката на Инфантино продължава в Азия

След критиките Инфантино предприе активни дипломатически обиколки в Мароко, Доминиканската република, Кабо Верде и Япония, успявайки да консолидира позициите си до степен, в която преизбирането му за четвърти мандат догодина изглежда сигурно. Той предложи и значително увеличение на средствата за глобално футболно развитие в размер на 3,4 милиарда долара.

Инфантино изтъкна, че вече разполага с пълната подкрепа на Азиатската футболна конфедерация след промяната в позицията на нейния президент шейх Салман, както и със солидарността на всички африкански федерации. Въпреки това наскоро той поднесе извинение пред Съвета на ФИФА относно начина на комуникация около ФФЕ, след като членове на ръководния орган поставиха под въпрос неговата пригодност за поста.

Относно предоставянето на исканите документи Инфантино поясни, че се следват необходимите правни процедури. По време на юношеското световно първенство до 15 години в Азербайджан той призна, че администрацията прави всичко възможно, макар че „някои неща може би не са се получили по най-добрия начин“. Президентът допълни, че е необходим по-редовен диалог с УЕФА за изглаждане на противоречията.

„Бях избран от 211 асоциации от цял свят. Ако наистина вярваме в демократичния процес и в това, че футболът принадлежи на всички, трябва да зачитаме мнението на огромното мнозинство. Изслушвам и уважавам всяка позиция, а накрая членовете на ФИФА ще решат кой да ги ръководи“, подчерта Инфантино.

Инфантино се извини пред Конгреса на ФИФА, но без да дава обяснения

Крайният срок за издигане на кандидатури за президентските избори през март изтича на 18 ноември, като до момента няма регистрирани конкуренти срещу действащия президент.

В столицата на Азербайджан, Баку, Инфантино присъства на мачовете от Световното първенство и фестивал за младежи до 15 години, в което участват представители от 189 страни членки, сред които отборите на Англия, Испания, Франция, Аржентина и Бразилия.

Русия изпрати свой състав на надпреварата, с което записа първо участие в турнир под егидата на ФИФА от февруари 2022 година насам. Тогава световната футболна централа и УЕФА наложиха забрана на руските отбори за участие в международни състезания след военната инвазия в Украйна.

Текущото издание на турнира е организирано единствено за момчета, докато догодина надпреварата ще бъде само за момичета. Според плановете на ФИФА от 2028 година състезанието ще се провежда ежегодно и за двата пола едновременно.

Срещите се провеждат във формат осем срещу осем играчи на терени с намалени размери, а игровото време е разделено на две полувремена по 20 минути.

Президентът на международната федерация Джани Инфантино сподели впечатленията си от събитието:

„Прекрасно е да обединиш света в толкова крехка възраст чрез създаването на подобен проект. Когато някои от тези момчета играят на Световно първенство след 10 или 20 години, те винаги ще помнят, че първият им световен шампионат е започнал именно оттук.“

Infantino says he is backed by 'vast majority' https://t.co/JfquICYln5 — BBC News (UK) (@BBCNews) October 24, 2026

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