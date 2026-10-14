ФИФА обмисля спорна промяна в правилата, за да оправдае скандала с Балогун от Мондиал 2026

Ръководството на ФИФА подготвя нормативна поправка, която на практика има за цел да легитимира със задна дата скандалното решение по време на Мондиал 2026 да не бъде наложено наказание на нападателя на САЩ Фоларин Балогун.
"Поредното страхотно решение": Тръмп похвали Инфантино за скандала с Балогун
Повод за напрежението по време на Световното стана директният червен картон, който американският таран получи за нарушение в двубоя срещу Босна и Херцеговина (2:0). Бразилският главен рефер Клаус изгони нападателя след преглед на ситуацията с ВАР. Според установените футболни закони подобно изгонване води до автоматично и необжалваемо наказание от поне една среща.
Ситуацията тогава обаче претърпя неочакван обрат след директна намеса на американския президент Доналд Тръмп, който проведе телефонен разговор с ръководителя на ФИФА Джани Инфантино, настоявайки футболистът да играе на 1/8-финалите срещу Белгия. Впоследствие Дисциплинарната комисия изненадващо замрази санкцията. Случаят предизвика масово възмущение в международните футболни и политически среди. В крайна сметка Балогун игра срещу Белгия, но тимът на САЩ бе разбит с категоричното 1:4.
В навечерието на новото заседание на Съвета на ФИФА централата се опитва да осигури юридическо оправдание за случилото се. Едва 30 часа преди срещата на членовете на Съвета е изпратен проект за промяна на член 27 от дисциплинарния правилник. Новият текст предвижда, че в бъдеще автоматично наказание от един мач никога няма да може да бъде спирано, като по този начин се прави опит да се внуши, че предишният казус е породен от липса на яснота в регламента.
Подобен ход обаче влиза в пълно противоречие с официалния циркуляр номер 16 от 2026 година за Световното първенство, където наказанието е описано като стриктно автоматично, както и с редица други официални директиви на централата от периода между 2002 и 2005 година, които в Цюрих изглежда предпочитат да пренебрегнат.
Предстои да се разбере дали Съветът на ФИФА ще приеме предложението, или то ще бъде оттеглено заради новата вълна от недоволство. Развръзката идва и в контекста на наближаващия 18 ноември, когато трябва да стане ясно името на евентуалния съперник на Инфантино в предстоящата битка за президентския пост.
Балогун, който играе в Монако, няма да се изправи срещу ЦСКА утре, тъй като не е регистриран в състава на тима за Лигата на конференциите.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google