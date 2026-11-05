Появи се нов съперник на Инфантино за шеф на ФИФА

Японецът Кодзо Ташима ще се изправи срещу Джани Инфантино в битката за президентския пост във ФИФА. 68-годишният Ташима, който е член на Съвета на световната футболна централа и бивш президент на Японската футболна асоциация, обяви намерението си да се кандидатира на изборите през март 2027 година. Кандидатурата му вече получи единодушната подкрепа на ръководството на японската федерация, което го превръща в първия сериозен съперник на настоящия президент.

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Ташима е бивш японски национал, а от 2015 година е част от ръководния орган на ФИФА. Той има репутацията на дипломатичен и умерен футболен функционер, който рядко попада в центъра на публичното внимание. При обявяването на кандидатурата си японецът подчерта, че основната му цел е да защити принципите на честност, почтеност и добро управление във футбола. „Не става въпрос за това дали ще спечеля или загубя, а за това да предам на света честното, почтено и принципно отношение, което японският футбол е изградил. Именно тези ценности са необходими на ФИФА в момента“, заяви той.

Кандидатурата на Ташима се появява на фона на нарастващото недоволство срещу Инфантино, особено след проваления през юли план на президента за привличане на частни инвеститори в нова търговска структура, свързана с бъдещите приходи от Световното първенство. Инициативата предизвика сериозни критики от страна на УЕФА и други футболни ръководители, които поставиха въпроси за прозрачността и управлението на световната централа. За да бъде допуснат до изборите, Ташима трябва да получи подкрепата на най-малко пет от 211-те национални федерации. Гласуването ще се проведе на 18 март в Рабат, Мароко, а крайният срок за подаване на кандидатурите е 18 ноември.

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