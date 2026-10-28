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Президентът на Норвежката федерация: Недоверието към Инфантино не е само от Европа

  • 28 окт 2026 | 18:19
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Президентът на Норвежката федерация: Недоверието към Инфантино не е само от Европа

Президентът на Норвежката футболна федерация Лисе Клавенес е сред хората, които отправиха най-сериозни критики към Джани Инфантино. Тя обаче няма намерение да се кандидатира за поста президент на ФИФА, въпреки че имаше подобни призиви.

"Името ми бе споменато няколко пъти. Приемам го като знак, че хората са притеснени за управлението. Имаме роля, която не е най-ефективната за събиране на гласове. Бяхме ясни в позицията си, но не мисля, че това е възможност за мен", споделя тя.

Клавенес обаче вярва, че има други кандидати, които могат да се изправят срещу Инфантино на предстоящите президентски избори и да донесат промяна. Според нея е изключително важно да бъде намерен такъв човек до 18 ноември, което е крайният срок за номинациите. "Много е важно да има кандидат и то такъв, който може да спечели. Ще приемем всеки кандидат, но ако поставим някой, който ще загуби... Мисля, че е важно сега да обсъдим кой може да има платформа да спечели", обяснява тя.

"Има недоверие, не само от Европа, но и от много други места. Разбира се, всичко стана много политическо. Затова го описах като "Игра на тронове". Кандидадите трябва да имат основа в различни конфедерации. Със сигурност има хора, които могат да се изправят срещу него. Хората постоянно ме питат за Инфантино, но не става дума за него. За мен, това е въпрос за управлението в бъдеще. Той бе избран с обещания за реформа, в която вярвахме, но не беше приложена и това ни разочарова", допълна Клавенес.

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