Ювентус зарадва деца с красива инициатива

По-наблюдателните привърженици на Ювентус вероятно са забелязали любопитна промяна в представянето на стартовия състав преди и по време на убедителната домакинска победа с 4:0 над Венеция. Вместо традиционните клубни графики, на стадиона и в социалните мрежи бяха показани портрети на футболистите, нарисувани от местни деца.

Необичайната визия бе част от поредица благотворителни инициативи, организирани от торинския гранд. По повод Световния ден на детето, клубът посрещна на клубната тренировъчна база малчугани от центъра „Пунто Луче“ в торинския квартал „Валете“.

🤩 #SerieA : La compo de la Juve présentée avec des portraits dessinés par des enfants sur l’écran géant de l’Allianz Stadium ! Ce midi, les petites mains avaient leur place dans la cour des grands. 🤍🖤 🎥 Source : @wamangituka95 #Juventus #JuveVenezia https://t.co/0C5UQ4w861 — Hope Sport (@HopeSportFR) November 22, 2026

Паралелно с това „бианконерите“ стартираха и конкурса „Нарисувай моя идол“. В творческата надпревара се включиха подрастващи от клубната академия, деца на служители на Ювентус, младежи от центъра „Пунто Луче“, както и членове на детския клуб. Задачата им бе да нарисуват любимия си играч от мъжкия или женския представителен отбор.

Селекция от най-добрите детски творби бе прожектирана на големите видеостени на стадион „Алианц“ и използвана в официалните канали на клуба за представянето на единадесеторката за двубоя с Венеция. Инициативата е част от съвместното партньорство между Ювентус и благотворителната организация „Сейв дъ Чилдрен Италия“.

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