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Напрежението расте: УЕФА притиска ФИФА за отговори около управлението на Джани Инфантино

  • 3 ное 2026 | 00:32
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Напрежението расте: УЕФА притиска ФИФА за отговори около управлението на Джани Инфантино

Часове преди изтичането на крайния срок Европейската футболна централа все още очаква разяснения от ФИФА по редица спорни въпроси, свързани с управлението на Джани Инфантино.

Още на 19 октомври генералният секретар на УЕФА Теодор Теодоридис отправи официално писмо до колегата си в световната централа Матиас Графстрьом. В него са детайлно описани 42 проблемни области, по които европейските представители в Съвета на ФИФА настояват за пълна прозрачност относно процесите в международния футбол.

Сред основните теми в списъка са отмененият план на Инфантино за привличане на частни инвеститори в дружество, управляващо търговските права на Световното първенство, документацията около дисциплинарното производство срещу Фоларин Балогун, както и гаранции за избягване на потенциални конфликти на интереси. Поставеният краен срок за съществен отговор бе полунощ на 2 срещу 3 ноември.

Според информация на информационната агенция Прес Асосиейшън, до ранните следобедни часове на указания ден отговор от световната централа не е получен.

Напрежението възникна по време на заседанието на Съвета на ФИФА на 15 октомври, когато делегатите отправиха питане лично към Инфантино. Председателката на Английската футболна асоциация и вицепрезидент на ФИФА Деби Хюит разкри след събитието, че на членовете е било наредено да оформят претенциите си в писмена форма, което доведе до изготвянето на общия документ от страна на Теодоридис.

„Тези въпроси изискват незабавни отговори. Те не търпят отлагане до следващата среща на Съвета на ФИФА, а бъдещите управленски реформи не могат да заменят детайлния анализ и поемането на отговорност за вече взетите решения“, заявява Теодоридис в кореспонденцията.

Отговорът на ФИФА пред Прес Асосиейшън се ограничи до напомняне на правилата за конфиденциалност. От световната федерация заявиха, че вътрешната документация и заседанията са поверителни и макар да възнамеряват да отговорят директно на членовете на Съвета, няма да водят публични дискусии през медиите, за да не компрометират установения институционален ред.

Следващият форум на Съвета на ФИФА е насрочен за 16 декември. Междувременно УЕФА продължава търсенето на силен опонент срещу Инфантино за предстоящите през март президентски избори. Крайният срок за издигане на кандидатури е 18 ноември, като все още не е ясно дали европейската централа вече разполага с готов претендент или тепърва ще финализира избора си.

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