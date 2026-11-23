Доку: Всички ще се радваме да се видим отново с Де Бройне

Фланговият нападател на Манчестър Сити Жереми Доку сподели своите очаквания преди домакинския двубой срещу Наполи в Шампионската лига. Срещата ще бъде по-специална заради завръщането на бившия полузащитник на „гражданите“ и настоящ съотборник на Доку в националния отбор на Белгия – Кевин Де Бройне. Младият белгиец изрази огромното си уважение към качествата на своя сънародник пред официалния сайт на манчестърския клуб:

„Излишно е да обяснявам колко специален футболист е Кевин, дори и в настоящия момент. Бяхме съотборници в Сити, а и все още играем заедно за националния тим. Винаги е истинско удоволствие да си на терена с него. Той притежава поглед върху играта, какъвто малцина имат, а класата му остава изключителна“, заяви Доку.

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Доку си припомни и предишния сблъсък с италианския тим, като подчерта спортната амбиция преди предстоящата среща:

„Всички ще се радваме да го видим утре. В последния ни мач срещу Наполи той за съжаление прекара малко време на терена заради червен картон, но сега очаквам дуела с него с голямо нетърпение. Същевременно съм щастлив, че продължаваме да си партнираме за Белгия. Всеки от нас има състезателен дух и иска да даде максимума от себе си, но винаги е вдъхновяващо да наблюдаваш играч от неговия ранг, който въпреки всичко постигнато, не спира да се стреми към развитие.“

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Снимки: Gettyimages