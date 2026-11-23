Барселона кацна в Баку след рекордно пътуване и при огромен интерес

Експедицията на Барселона пристигна в Баку след полет с продължителност четири часа и двадесет минути. Каталунците гостуват на местния Сабах в мач от петия кръг на основната фаза в Шампионската лига, насрочен за сряда от 19:45 часа часа българско време. При температура около 14 градуса и засилен интерес, близо 400 привърженици посрещнаха отбора на терминала за частни полети в азербайджанската столица.

Барселона замина за Баку без Ямал, но с Кубарси за Баку

Делегацията бе водена от президента на клуба Жоан Лапорта. Голямата липса в състава е Ламин Ямал, който остана в Барселона заради лек дискомфорт в десния глезен. В негово отсъствие най-бурно аплодирани от феновете бяха Рафиня, Педри, Френки де Йонг и старши треньорът Ханзи Флик. По-късно, пред клубния хотел, футболистите бяха приветствани и от членове на местния фенклуб „Пеня Блауграна де Баку“, като Лапорта бе най-търсената фигура за снимки и автографи.

✈️🇦🇿🔵🔴 El Barça ya está en Bakú tras un largo viaje ✍️ @JoanPoquiEraso 📌 Azerbaiyán https://t.co/PLDYmaoovM — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 23, 2026

Това гостуване се превърна в най-дългото пътуване в историята на Барселона за мач от Шампионската лига. „Блаугранас“ изминаха разстояние от 3970 километра, подобрявайки досегашния си рекорд от 3725 километра, поставен при визитите на Рубин в Казан през 2009 и 2010 г.

🇪🇸 “Barselona” Bakıya gəlir! “Barselona” klubu Çempionlar Liqasında “Sabah”la qarşılaşmaq üçün bu gün Bakıya gəlir. Azarkeşlər sevimli komandalarını qarşılamaq üçün hava limanına toplaşıb, futbolçuları böyük həyəcanla gözləyirlər. #Baku #Barcelona #football #APA https://t.co/ZHkUv5jNIx — APA İnformasiya Agentliyi (@APA_agentliyi) November 23, 2026

Освен Ламин Ямал, извън сметките остана и Хамза Абделкарим, който пропусна и срещата с Виляреал заради физически проблеми, както и дълготрайно контузеният Рууни Барджи. Това отвори място в състава за 18-годишното белгийско крило Джеси Бисиву, който играе за втория отбор Барса Атлетик. В лазарета остават Родри, Чави Еспарт и Андреас Кристенсен. В списъка бе включен и 18-годишният юношески бранител Алекс Кампос, който редовно се изявява за дубъла.

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Снимки: Gettyimages