Инфантино обеща повече пари за Африка

Президентът на ФИФА Джани Инфантино обеща допълнителни ресурси за Африка, докато се обръщаше към президентите на футболни асоциации на конференция в Кабо Верде. Това е едно от малкото му публични изяви, откакто опитът му да продаде дял от турнирите на ФИФА се провали през юли.

Инфантино трябваше да отложи плана си, който включваше продажба на дял от Световното първенство, след негативна реакция от предимно европейски и северноамерикански държави, много от които оттеглиха подкрепата си за него на президентските избори догодина.

Infantino promises further FIFA support for African football FIFA President reminds the CAF presidents of the financial contributions the world football body has made to African football since his election in 2016 https://t.co/Ws5FtWn7MY — Middle East Online (@MeoNews) October 8, 2026

Всички президенти на 54-те асоциации на Конфедерацията на африканския футбол трябваше да присъстват на конференцията - първи по рода си стратегически симпозиум за африканския футбол, който предостави платформа на Инфантино да се обърне към повече от една четвърт от избирателите преди изборите за ФИФА догодина. Той напомни на президентите на КАФ за финансовия принос, който ФИФА е направила за африканския футбол, откакто беше избран през 2016 година.

"Като президент на ФИФА се гордея, че допринесох заедно с вас малко в тази революция в африканския футбол през последните 10 години. С програмата FIFA Forward инвестирахме един милиард долара за 10 години в Африка, със 124 различни проекта и много други действия“, каза Инфантино.

Без да говори директно за неуспешния опит за продажба на дял в турнирите на ФИФА, Инфантино обяви желанието си за открит „диалог“ по въпроси, по които не сте съгласни. "Когато преминавате през пътешествие, понякога се появяват различни опасения. Когато те бъдат повдигнати, ние трябва да ги икоментираме. Що се отнася до нас във ФИФА, ние винаги ги коментираме в дух на диалог и с отворени обятия, открито сърце и отворен ум. Винаги можем да бъдем по-добри и да се справяме по-добре."

CAF President Dr Patrice Motsepe says all 54 CAF Member Associations will support FIFA President Gianni Infantino in the upcoming FIFA presidential election. #SSOX #SouthSudan https://t.co/O9YQ66YRX8 — Eye Radio (@EyeRadioJuba) October 8, 2026

Той отново заяви подкрепата си за Африка и че ФИФА ще продължи да инвестира в континента. "Нашият ангажимент е да гарантираме, че вашият футбол ще продължи да се подобрява и развива, ще ви даде повече възможности. Десет държави на последното Световно първенство бяха успех за целия континент“, каза той.

„Трябва да продължим заедно по този път, защото от вас като CAF зависи да ни кажете какво искате. Как можем да ви направим по-силни и по-добри. Ще продължим да търсим ресурсите и увеличение на финансирането, които са необходими, за да издигнем африканския футбол на върха на световния футбол“, завърши Инфантино, цитиран от агенция Ройтерс.

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