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Нова схема между Инфантино и Тръмп: ФИФА платила милиони за почти неизползван офис в Ню Йорк

  • 13 окт 2026 | 14:36
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След като през юни „Ню Йорк Таймс“ разкри информация за предполагаема размяна на услуги между бившия американски президент Доналд Тръмп и ръководителя на ФИФА Джани Инфантино, френското издание „Льо Монд“ изнесе конкретни финансови параметри по сделката. Според медията световната футболна централа е наела офис „фантом“ в небостъргача „Тръмп Тауър“ за период от седем години на стойност близо 4 млн. евро.

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По-конкретно договорът е на стойност 3,19 млн. евро за пространство от 450 квадратни метра, разположено на 17-ия етаж, което през по-голямата част от времето остава празно. Според френския вестник това споразумение ясно илюстрира тесните връзки между Инфантино и Тръмп.

Непубликувани досега документи, цитирани от „Льо Монд“, разкриват, че от юни 2025 г. ФИФА се е съгласила да изплаща посочените суми на базираното в Ню Йорк дружество, оглавявано от сина на президента на САЩ – Ерик Тръмп, чието семейство притежава и управлява имота. Контрактът е бил парафиран през май 2025 г. от четирима членове на управителния съвет, начело с генералния секретар на организацията – шведа Матиас Графстрьом.

Въпреки значителната инвестиция, в представителните помещения няма постоянно настанени служители на централата. Повечето от кадрите на ФИФА дори не са знаели за споразумението относно крилото в „Тръмп Тауър“, където Джани Инфантино има собствен кабинет.

Ангажиментът на световната федерация към сградата е в сила до края на 2032 година – повече от шест години след края на Световното първенство през 2026 година. Ако ФИФА реши да прекрати наемните отношения, това може да се случи най-рано след пет години и седем месеца от влизането в сила на договора, при това с 12-месечно предизвестие и заплащане на неустойка в размер на половингодишен наем.

Документите разкриват още, че преди избора на „Тръмп Тауър“ централата не е проучвала други алтернативни локации и не е търсила оферти от конкурентни компании, както бе постъпено при откриването на офиса в Маями. Тези обстоятелства са предизвикали тревога сред част от администрацията на ФИФА, като са изразени опасения за потенциален конфликт на интереси и заобикаляне на стандартните процедури.

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