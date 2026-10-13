Нова схема между Инфантино и Тръмп: ФИФА платила милиони за почти неизползван офис в Ню Йорк

След като през юни „Ню Йорк Таймс“ разкри информация за предполагаема размяна на услуги между бившия американски президент Доналд Тръмп и ръководителя на ФИФА Джани Инфантино, френското издание „Льо Монд“ изнесе конкретни финансови параметри по сделката. Според медията световната футболна централа е наела офис „фантом“ в небостъргача „Тръмп Тауър“ за период от седем години на стойност близо 4 млн. евро.

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По-конкретно договорът е на стойност 3,19 млн. евро за пространство от 450 квадратни метра, разположено на 17-ия етаж, което през по-голямата част от времето остава празно. Според френския вестник това споразумение ясно илюстрира тесните връзки между Инфантино и Тръмп.

La FIFA paye donc quasiment quatre millions de dollars à Trump Tower Commercial LLC (société présidée par Eric Trump, fils du président américain) pour louer un bureau de représentation pendant sept ans à la Trump Tower selon les enquêtes du New York Times et Le Monde Un bureau bien souvent vide... https://t.co/Y2aYbAAicO — Romain Molina (@Romain_Molina) October 13, 2026

Непубликувани досега документи, цитирани от „Льо Монд“, разкриват, че от юни 2025 г. ФИФА се е съгласила да изплаща посочените суми на базираното в Ню Йорк дружество, оглавявано от сина на президента на САЩ – Ерик Тръмп, чието семейство притежава и управлява имота. Контрактът е бил парафиран през май 2025 г. от четирима членове на управителния съвет, начело с генералния секретар на организацията – шведа Матиас Графстрьом.

Въпреки значителната инвестиция, в представителните помещения няма постоянно настанени служители на централата. Повечето от кадрите на ФИФА дори не са знаели за споразумението относно крилото в „Тръмп Тауър“, където Джани Инфантино има собствен кабинет.

🚨 Le Monde: Infantino pagó a Trump una millonada por la oficina 'fantasma' en Nueva York ✍️ @RamonFuentes74 https://t.co/YV4FUo7HEH — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 13, 2026

Ангажиментът на световната федерация към сградата е в сила до края на 2032 година – повече от шест години след края на Световното първенство през 2026 година. Ако ФИФА реши да прекрати наемните отношения, това може да се случи най-рано след пет години и седем месеца от влизането в сила на договора, при това с 12-месечно предизвестие и заплащане на неустойка в размер на половингодишен наем.

Документите разкриват още, че преди избора на „Тръмп Тауър“ централата не е проучвала други алтернативни локации и не е търсила оферти от конкурентни компании, както бе постъпено при откриването на офиса в Маями. Тези обстоятелства са предизвикали тревога сред част от администрацията на ФИФА, като са изразени опасения за потенциален конфликт на интереси и заобикаляне на стандартните процедури.

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