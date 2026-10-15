Инфантино се извини пред Конгреса на ФИФА, но без да дава обяснения

Президентът на ФИФА Джани Инфантино се е извинил пред Конгреса на ФИФА за плана си да продава части от турнирите на световната футболна централа на частни инвестиции. Това разкри председателят на Футболната асоциация на Англия Деби Хюит.

Самото извинение е било по-скоро за това, че Инфантино не е споделил намеренията си, а не за самите му действия. Президентът на ФИФА отказал да отговаря на въпроси относно другите обвинения към него, които включват Наградата за мир, връчена на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговата намеса за отмененото наказание на нападателя на американците Фоларин Балогун.

FIFA President Gianni Infantino has apologised for trying “to sell off the World Cup.” https://t.co/j4sJv1sD9a — Eric Njiru ⚽️ (@EricNjiiru) October 15, 2026

"Той трябва да отговори на тези въпроси и ако не го направи, тогава не е подходящ да бъде президент на ФИФА. Това беше споделено по време на срещата", заяви Хюит в Цюрих, където се проведе срещата на Конгреса на ФИФА.

"Той ни каза да пратив въпросите в писмена форма, а има толкова много. Сега от него зависи да направи това и то открито. Най-малкото е да сподели документите за плана "Фифа Фоуърд Ентърпрайс", защото ако няма какво да крие, защо да не ги сподели с нас", допълни тя.

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