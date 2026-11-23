Добри новини в Барса: Родри се завръща

Треньорът на Барселона Ханзи Флик продължава да получава разнопосочни новини относно здравословното състояние на своите футболисти. След като миналата седмица стана ясно, че Андреас Кристенсен трябва да бъде съхранен за двубоя с Депортиво и да пропусне срещите срещу Виляреал и Сабах, сега германският наставник получи обнадеждаващи сигнали за Родри Ернандес, пише "Мундо Депортиво". 30-годишният халф е сочен като ключовата фигура, която трябва да донесе необходимия качествен скок в стремежа на тима да спечели Шампионската лига – основната цел за клуба през настоящата кампания.

Възстановяването на полузащитника върви толкова добре, че старши треньорът на каталунците ще може да разчита на него още за неделното гостуване срещу Депортиво Ла Коруня на стадион „Риасор“ (29 ноември от 16:15 ч.).

Родри получи лека мускулна травма в задната част на дясното бедро на 3 ноември в срещата с Астън Вила. Първоначалните медицински прогнози предвиждаха около четири седмици извън терените. Попадането му в групата за мача от 14-ия кръг на шампионата би било отлична репетиция, след която бившият ас на Манчестър Сити да започне като титуляр в изключително важния дуел срещу Атлетико Мадрид на „Спотифай Камп Ноу“ в сряда, 2 декември.

Този двубой по програма е част от 23-тия кръг на испанското първенство, но се изтегля за следващата седмица заради ангажиментите около Суперкупата на Испания, която ще се проведе в Турция през февруари.

Възможността да разчита на Родри носи сериозна добавена стойност за Ханзи Флик в сгъстения цикъл от срещи до края на календарната година. Халфът е безспорен лидер на терена и извън него, което пролича и по време на мача срещу Виляреал, когато извика Ерик Гарсия край страничната линия, за да му даде тактически насоки при едно от прекъсванията на играта. До момента Родри има 14 мача от 17 възможни за Барселона през сезона, като пропусна откриващия шампионатен сблъсък с Елче, както и последните два двубоя поради получената травма.

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Снимки: Gettyimages