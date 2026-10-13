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ФИФА е скрила над 1,5 милиона евро от възнаграждението на Джани Инфантино

  • 13 окт 2026 | 03:03
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ФИФА е скрила над 1,5 милиона евро от възнаграждението на Джани Инфантино

Разследване на вестник „Таймс“ разкрива, че Международната футболна централа (ФИФА) не е обявила официално пълния размер на възнагражденията, изплатени на нейния президент Джани Инфантино. Според публикуваните данни недекларираната сума възлиза на приблизително 1,5 млн евро.

След като вече беше подложен на сериозни критики заради неосъществения проект за продажба на част от правата за Световното първенство на частни инвестиционни фондове, Инфантино отново попадна в центъра на финансов скандал. Според информацията световната футболна федерация не е оповестила публично всички получени от него средства през 2024 година.

За този период ФИФА официално отчете заплата от 4,3 млн швейцарски франка (около 4,6 млн евро) за своя ръководител. В годишния финансов доклад обаче не са отразени приходи, постъпили от дружеството „ФВК2026 Ю Ес Инк.“, което е пряко ангажирано с организацията на световните финали. От тази компания италиано-швейцарецът е взел 1,5 млн евро, въпреки че установените правила и уставът на ФИФА изискват пълна публичност относно индивидуалните възнаграждения на президента.

Цитирайки множество източници, „Таймс“ съобщава, че 56-годишният Инфантино е използвал въпросните авоари, за да покрива разходите около ползването на крайбрежната си вила в един от най-луксозните райони на Маями Бийч. Разследването добавя също, че се очаква той да прибере сходни или още по-високи бонуси и през 2025 и 2026 година.

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