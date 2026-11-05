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В САЩ вероятно ще привикат Инфантино, за да отговаря за връзките си с Тръмп

  • 5 ное 2026 | 14:06
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В САЩ вероятно ще привикат Инфантино, за да отговаря за връзките си с Тръмп

Джани Инфантино може да бъде принуден да отговаря на въпроси за отношенията си с президента на САЩ Доналд Тръмп, след като демократите спечелиха междинните избори и си върнаха контрола над Конгреса, съобщава "Скай Спортс". Това може да доведе до по-задълбочено разследване на връзките между президента на ФИФА и американския държавен глава, като при отказ да се яви пред комисията по правосъдие в Камарата на представителите Инфантино би могъл да понесе и наказателни последици.

Появи се нов съперник на Инфантино за шеф на ФИФА
Появи се нов съперник на Инфантино за шеф на ФИФА

Демократите започнаха проверката на 26 юли, обвинявайки ФИФА и Инфантино в продължителна кампания за спечелване на благоволението на Тръмп. Те поискаха от световната футболна централа да предостави документи и от президента ѝ да се яви пред комисията. През септември обаче представители на демократите определиха съдействието на ФИФА като крайно недостатъчно. По думите им организацията все още не е предоставила ключови документи, включително такива, които да покажат колко средства е насочила към семейството на Тръмп, нито е отговорила на въпросите около връчването на наградата за мир на ФИФА и плана за продажба на дялове от бъдещите приходи на Световното първенство на частни инвеститори.

Възможността за по-сериозен натиск върху Инфантино идва от промяната в разпределението на силите в Конгреса. Докато бяха малцинство в комисията, демократите нямаха правомощия да го призоват задължително, а неявяването му не носеше наказателни последствия. Сега ситуацията може да се промени. ФИФА потвърди, че инвестиционната група, участвала в плана за продажба на дялове от приходите от Мондиал 2026, е Thrive Capital – компания, основана от Джошуа Къшнър, брат на зетя на Тръмп Джаред Къшнър.

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